Un progetto culturale che continua ad ampliarsi, confermando la volontà della Fondazione di rafforzare la propria presenza anche nel capoluogo, oltre alle attività già consolidate a Polistena.

Il sesto appuntamento è in programma sabato 21 marzo alle ore 18:30 con lo spettacolo «Una storia palestinese», scritto, diretto e interpretato dal cantastorie calabrese Nino Racco.

Lo spettacolo, che ha già superato un anno di repliche, si inserisce in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente. La rappresentazione, giunta alla sua ventisettesima replica proprio con l’appuntamento reggino, si conferma un’opera di forte attualità, capace di intrecciare racconto storico e riflessione contemporanea.

Al centro della narrazione, la storia di due bambini, Maor, ebreo, e Nadeem, palestinese, entrambi undicenni nel 1948, anno della fondazione dello Stato di Israele. È in quel momento che le loro vite si separano: Maor resta a Tel Aviv, mentre Nadeem è costretto a intraprendere il suo percorso verso Gaza, segnato dalla Nakba.

Crescendo, i due mantengono un legame profondo che attraversa le diverse fasi del conflitto arabo-israeliano, fino ad arrivare agli sviluppi più recenti. Una storia che racconta divisioni e tragedie, ma anche un rapporto umano capace di resistere nel tempo, tra amicizia e sentimenti inespressi.

Nonostante il contesto drammatico evocato, il racconto di Nino Racco lascia spazio a una riflessione più ampia, che richiama la possibilità di una speranza non rassegnata, anche nei momenti più complessi.

Lo spettacolo ha registrato nelle sue precedenti repliche un ampio consenso di pubblico e critica, confermando l’interesse per una proposta teatrale che coniuga impegno civile e narrazione.

La rassegna «Oltre i confini» prosegue così nel suo percorso, proponendo a Reggio Calabria momenti di approfondimento culturale e sociale attraverso il linguaggio del teatro.