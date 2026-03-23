Quattro giornate di eventi, laboratori e incontri internazionali consacrano il ruolo strategico del Polo del Bergamotto e aprono nuove prospettive per la città

Reggio Calabria si candida con forza a diventare capitale mondiale delle essenze di agrumi e del bergamotto. È questo il messaggio che emerge dal successo di «Essentia – Festival degli Oli Essenziali e dei Profumi», che ha trasformato il Museo Nazionale del Bergamotto in un punto di incontro tra cultura, ricerca, profumeria e identità territoriale.

La manifestazione, articolata in quattro giornate per accogliere un pubblico numeroso e una fitta programmazione di laboratori attivi dalle 9 alle 23, ha segnato un passaggio importante per il Museo e per l’intera Città Metropolitana, sempre più riconosciuta come riferimento nel settore delle essenze.

A rafforzare questa visione è intervenuto il deputato Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato il valore del lavoro portato avanti dal Polo del Bergamotto, aprendo anche a nuove prospettive. «Abbiamo già annunciato che l’1 e 2 agosto Reggio sarà sede del Vinitaly and the City – ha dichiarato – e chiediamo all’Accademia di ritagliarsi uno spazio adeguato per valorizzare il bergamotto ed entrare nell’organizzazione». Un passaggio che proietta il settore all’interno dei grandi eventi nazionali.

Sul piano istituzionale, il consigliere comunale Giovanni Latella ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel sostenere il percorso del Museo: «Ci sono le basi affinché il Museo del Bergamotto e l’Accademia possano estendere sempre di più il loro respiro, con margini concreti di investimento. È importante che questa struttura resti un luogo di cultura, promozione ed eccellenza».

Tra gli ospiti di rilievo, il senatore e imprenditore Renato Ancorotti ha ricevuto il Premio Essentia 2026 «Per una carriera profumata», esprimendo apprezzamento per un’iniziativa definita unica nel suo genere. Nel suo intervento ha assunto anche un impegno preciso: sostenere a livello governativo la proposta di candidare Reggio Calabria a capitale mondiale delle essenze di bergamotto e agrumi.

Il festival ha offerto un percorso immersivo tra tradizione e innovazione, coinvolgendo studiosi, professionisti e ricercatori. Centrale il contributo del professor Giuseppe Squillace, docente all’Università della Calabria e coordinatore delle attività dell’Accademia Internazionale del Bergamotto per il settore della profumeria, premiato con l’«Award Excellence – Essentia».

Accanto a lui, la studiosa Maria Sonia Baldoni ha approfondito il legame tra natura e benessere, mentre il direttore del festival Salvatore Capizzi ha definito il bergamotto «re indiscusso della profumeria», sottolineandone la versatilità.

Importante anche l’apporto scientifico del professor Vincenzo Mollace, che ha evidenziato la necessità di tutelare il bergamotto attraverso studi fitochimici e genetici, ribadendone le proprietà benefiche. Spazio inoltre alla divulgazione e alle applicazioni pratiche, tra profumeria, cucina e mixology, con interventi di esperti e professionisti del settore.

Numerosi i riconoscimenti assegnati nel corso del festival, che ha premiato personalità della cultura, della ricerca, dell’impresa e della comunicazione. Tra questi Maria Sonia Baldoni, Umberto Barreca, Salvatore Capizzi, Francesca Guglielmetti, oltre ai giornalisti Ermano Picco, Marika Vecchiattini e Marco Vassallo. Premi anche per la ricerca, con Giuseppina Chinè e Antonio Marando, e per il valore accademico con Giuseppe Squillace ed Eleonora Recalcati.

Particolarmente significativo il riconoscimento al maestro Vincenzo Amodeo, custode della tradizionale tecnica della «spugnatura», simbolo della lavorazione storica del bergamotto.

La chiusura del festival, tra percorsi sensoriali, laboratori e consegna degli attestati ai corsisti, ha confermato il valore di un’iniziativa che unisce formazione e promozione territoriale.

L’appuntamento è già fissato al 2027, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il posizionamento internazionale di Reggio Calabria.

«Essentia» non è stato soltanto un evento, ma un passaggio strategico. Ha rafforzato il ruolo del Museo Nazionale del Bergamotto e ha rilanciato la città in una dimensione internazionale, aprendo una nuova fase per uno dei suoi simboli più identitari.