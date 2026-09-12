Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, l’inaugurazione della mostra collettiva d’arte pittorica “Consolazione, Culti, Devozione, Memoria e Comunità”, promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria nell’ambito delle celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte autorità civili e religiose, artisti e numerosi cittadini, in un momento di incontro e condivisione dedicato ai valori della fede, della tradizione e dell’identità culturale del territorio.

Dodici artisti calabresi, attraverso circa cinquanta opere, raccontano il profondo legame che unisce fede, devozione e identità, espressioni autentiche della nostra comunità. Protagonisti dell'esposizione sono Matteo Curcio, Giuseppe Iaria, Tiziana Marra, Tina Nicolò, Luigi Palamara, Sebastiano Plutino, Gregorio Procopio, Nino Romano, Salvatore Russo, Simona Treccosti, Tiziana Zimbalatti e Raffaella Polifroni, che con il loro talento offrono uno sguardo intenso e originale su valori, tradizioni e spiritualità del territorio.

La mostra è visitabile gratuitamente presso la Sala Federica Monteleone nei giorni 12, 13, 14 e 15 settembre 2026, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.