Martedì 16 giugno 2026, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria promuove la conferenza “L’emissione reggina per la guerra contro Antioco III°”. Introdurranno la manifestazione: Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Con il contributo di slides relazionerà Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina, Componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. Antioco III, soprannominato il Grande, fu re dell’Impero seleucide dal 223 al 187 a, C. Il suo regno fu caratterizzato da ambizioni espansionistiche che lo portarono a scontrarsi con la crescente potenza di Roma. Durante la guerra contro Antioco III (Guerra siriaca, 192-188 a.C.), Reggio coniò una specifica emissione di bronzo (conosciuta in numismatica per il tipo "testa di Apollo / protome di leone" e le iniziali P Γ, Rheginon). Questa monetazione fu emessa per finanziare la flotta navale che la città mise a disposizione come alleata di Roma contro l'Impero seleucide.