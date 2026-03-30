Il comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, La “Nobile Accademia Mauriziana” di Reggio Calabria e la Biblioteca “P. De Nava”, alle ore 16:45 di martedì 31 marzo 2026, presentano il volume “Il diaconato nel pensiero di Papa Francesco”, una Chiesa povera per i poveri di Enzo Petrolino, Libreria Editrice Vaticana. Introducono la manifestazione: Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca; Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis; Cav. Giuseppe Tripodi, Delegato cittadino della “Nobile Accademia Mauriziana” di Reggio Calabria. Modera, Marcella Giustra, giornalista; relaziona: Maria Grazia Carnà, giornalista, scrittrice. Concluderà l’autore Enzo Petrolino, Presidente della Comunità del Diaconato in Italia. Il volume raccoglie gli interventi sul diaconato tenuti da Papa Francesco nel corso del suo ministero episcopale a Buenos Aires e quelli più recenti da lui pronunciati come Vescovo di Roma. Nella Prefazione al volume il Santo Padre ricorda perché il Diaconato è importante e sottolinea come sia interessante e necessario oggi approfondirne lo sviluppo. «La Chiesa – dice il Pontefice – trova nel diaconato permanente l’espressione ed in pari tempo l’impulso per farsi essa stessa segno visibile della diaconia di Cristo Servo nella storia degli uomini».