Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 21:00, presso lo spazio del Chiostro San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, promuovono la conferenza: “Ospitalità da Omero ai giorni nostri”. Dopo i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio chiesa degli artisti di Reggio Calabria, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, introduce la manifestazione, Gabriele Quattrone, Primario di Neuropsichiatria al Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria, e relazioneranno: Fortunato Zappia, Medico chirurgo; Francesco Pisani, Neuropsichiatra. Il poema di Omero è ancora oggi una straordinaria lezione sull'accoglienza, sul rapporto tra ospite e ospitante e su una domanda che riguarda tutti noi: "Che cosa facciamo quando uno sconosciuto bussa alla nostra porta?"