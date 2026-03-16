Giuseppe Gembillo, filosofo e coordinatore del Festival della Complessità, analizza come alcune forme di liberismo contemporaneo possano concentrare potere economico e minacciare la sovranità democratica

Martedì 17 marzo 2026, alle ore 16:45 presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, organizza la conferenza “Liberismo, forma attuale del totalitarismo”. Dopo i saluti di rito di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, con il contributo di slides relaziona Giuseppe Gembillo, già ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento COSPECS, Università di Messina, Coordinatore del Festival della Complessità, Componente del Comitato Scientifico e Presidente della sezione Filosofia del CIS della Calabria. Il liberismo, in alcune sue forme contemporanee, può assumere caratteristiche che ricordano forme di controllo e di concentrazione del potere economico e sociale, portando a una situazione che alcuni definiscono come una nuova forma di totalitarismo. Infatti la concentrazione di potere economico, le disuguaglianze sociali e la sempre crescente erosione della sovranità democratica limitano il ruolo del potere delle democrazie nazionali e delle istituzioni pubbliche.