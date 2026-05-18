Martedì 19 maggio 2026, alle ore 16:45 presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e la Biblioteca “P. De Nava”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria promuove la conferenza “La storia del Mezzogiorno d’Italia. Dal Regno al Viceregno (secoli XV – XVI)”. Dopo i saluti di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relazionerà Giuseppe Caridi, già Ordinario di Storia moderna dell’Università di Messina.

Il prof. Caridi, storico, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari” ed è, inoltre, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria.

La Calabria in quel periodo storico era divisa in due Province: Calabria Citra, corrispondente all’attuale provincia di Cosenza, a nord e Calabria Ultra, il resto della regione, a sud. Reggio, che era la più popolosa città calabrese, era stata per soli dieci anni, dal 1584 al 1594, capoluogo della provincia meridionale, a causa di una devastante incursione di una flotta turchesca, la sede venne trasferita a Catanzaro. Nel 1734 le truppe ispaniche strapparono agli Austriaci il Mezzogiorno d’Italia e il re Filippo V di Borbone vi pose come sovrano il proprio figlio Carlo, con cui ebbe inizio la dinastia borbonica che, salvo la decennale parentesi francese degli inizi dell’Ottocento, sarebbe rimasta sul trono di Napoli fino all’Unità d’Italia.