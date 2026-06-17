Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 18:00, presso la sala San Giorgio della stessa chiesa, promuovono la conferenza “Sei grande. Signore, e degno di somma fede: grande è la tua potenza. E la tua sapienza è senza limiti. Le Confessioni di Agostino: proclamazione di fede. Autobiografia spirituale, meditazione”. Introducono la manifestazione: don Antonio Cannizzaro, sacerdote di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria, e Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Con il supporto di slides relaziona Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. Sei grande, Signore, e degno di altissima lode: grande è la tua potenza e incommensurabile la tua sapienza, Agostino inizia mettendo a confronto l'immensità di Dio con la fragilità dell'essere umano, definito una "particella della creazione", segnato dalla mortalità e dal limite. Eppure, nonostante questa enorme distanza, l'uomo avverte il desiderio profondo di lodare il suo Creatore.