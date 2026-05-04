Nell’ambito del ciclo di incontri di medicina, martedì 5 maggio 2026, alle ore 16:45, presso la Biblioteca villetta “De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, promuove l’incontro “Sofferenza mentale. Dalla normalità alla patologia”. Introducono l’incontro Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Attraverso il contributo di slides relaziona il Prof. Rocco Zoccali, già Ordinario di Psichiatria dell’Università di Messina, Presidente Nazionale della Società di Psichiatria adolescenziale, componente del Comitato Scientifico Cis della Calabria. La sofferenza mentale costituisce una dimensione inevitabile dell’esperienza umana e rappresenta un elemento fondamentale della vita psichica. Sfiducia, disperazione, ansia ecc. sono vissuti emotivi, mentre la psicopatologia studia e classifica le diverse forme di disagio psichico ed anche la comprensione del disagio stesso.