All’Accademia di Belle Arti studiosi, docenti e ricercatori a confronto sulle sfide del domani tra filosofia, arte, letteratura, scienza e pensiero della complessità

Promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 16:45, presso l’Aula Magna “G. Marino” dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si svolgerà il primo evento del Festival della Complessità 2026, XVI Edizione. Il titolo del Festival “Quale futuro?” si propone una riflessione sul tema del futuro come forma di confronto collettivo. Sarà possibile da remoto collegarsi e partecipare attraverso il link di accesso: https://meet.google.com/umb-dxzc-cup .

Aprono l’evento il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Prof. Pietro Sacchetti, il Vice Direttore dell’Accademia, prof.ssa Domenica Galluso, e il presidente del CIS della Calabria, Dott.ssa Loreley Rosita Borruto, di seguito verrà proiettato il trailer del Festival della Complessità 2026.

Introducono l’evento: Giuseppe Gembillo, già Ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento COSPECS, Università di Messina, Coordinatore del Festival della Complessità Componente del Comitato Scientifico e presidente della sezione filosofia del CIS della Calabria; Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario, Direttore Scientifico e Presidente della Sezione Antichistica del CIS della Calabria; Annamaria Anselmo, Ordinario di Storia della Filosofia e Storia della Filosofia della Complessità Università di Messina.

Partecipano al dibattito: Domenica Galluso, docente di Anatomia Artistica e Illustrazione Scientifica all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, sul tema “Domani, il pensiero creativo quale vestito indosserà?”; Gianluca Romeo, docente di Filosofia e Stori al Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, parlerà della “Bellezza dell'ordine nascosto. Complessità ed estetica”; Mila Lucisano, docente di Lingua e Letteratura Italiana al Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, Critico Letterario, Collaboratrice per la didattica della lingua e letteratura latina del gruppo Dea scuola Mondadori, tratterà il tema “Poesia e giovani: un linguaggio distante o una nuova necessità”; Salvatore Spina, docente di Filosofia e Storia al Liceo “Pizi” di Palmi Docente abilitato alla funzione Associato di Filosofia Politica, commenterà il tema “La questione dell'Antropocene nel pensiero di Peter Sloterdijk”; Gianfranco Cordì, docente di Filosofia e Storia al Liceo delle Scienze Umane e Sociali “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria , illustrerà il tema “Qualche futuro (storia, speranza, vita)”; Attilio Meliadò, dottore in filosofia. Membro Società filosofica Italiana (Sfi), parlerà su “L’irreparabile e il futuro della complessità. Per una custodia del tra”.