Tra letture sceniche e interventi di ospiti, un approfondimento sul pensiero di Vladimir Solovev e sul confronto con Tolstoj nella visione del Cristianesimo contemporaneo

Sarà l’auditorium Mons. Gangemi della Parrocchia Santuario San Paolo alla Rotonda ad ospitare, alle ore 18,45 di venerdì 17 aprile 2026, la presentazione de Il racconto dell'Anticristo di Vladimir Solovev, scritto da don Antonino Pangallo e pubblicato da Città del Sole Edizioni qualche settimana fa.

L’incontro, moderato da Antonio Marino, giornalista ed editor di Città del Sole, vedrà la partecipazione di Padre Sergej Tikhonov, Presbitero della reggina Chiesa Ortodossa San Paolo Apostolo dei Greci, e del professor Valentino Scordino, docente di Storia e Filosofia Liceo Scientifico Volta. Impreziosiranno l’evento alcune letture sceniche curate dagli attori della Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda.

Il libro (136 pagine, € 15,00), offre l’opportunità al lettore di prendere o ri-prendere in mano “I tre dialoghi e Il Racconto dell’Anticristo”, opera ultima di Solovev e suo testamento spirituale, che ha suscitato grande interesse per quel messaggio lungimirante che Solovev ha proiettato nel tempo e nello spazio, anticipando la visione di un oltre che dà senso al nostro essere qui oggi ed ora.

E don Pangallo, con scrittura avvincente, sviluppa anche un confronto tra due diversi modi, di Tolstoj e di Solovev, di concepire il Cristianesimo, e in un mondo sempre più attratto da false immagini e illusioni effimere la riflessione si amplia sul discernimento del vero bene e sul rischio connesso alla diffusione di ideologie centrate sull’affermazione e la realizzazione del proprio ego.