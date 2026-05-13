Appuntamento domenica alle ore 19 all’Osservatorio sulla 'ndrangheta di Croce Valanidi. Tra teatro di narrazione e stand-up comedy, un dialogo diretto con il pubblico attraverso azioni, storie e uno sgabellino

Domenica 17 maggio alle ore 19, si concluderà con Se Possibile della Compagnia Teatrale Ucrìu la rassegna di teatro d'autore “Esistenze 25/26”, ospitata e realizzata dall'Osservatorio sulla 'ndrangheta di Croce Valanidi.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Tiziana Bianca Calabrò, che beneficia della consulenza artistica di Renata Facone e Basilio Musolino, si muove tra teatro di narrazione e stand-up comedy, costruendo un dialogo diretto con il pubblico attraverso azioni, storie e uno sgabellino.

In circa sessanta minuti, la scena diviene pretesto di incontro e condivisione, per narrare con ironia la complessità della vita, attraverso riflessioni sul tempo che passa, sul corpo che cambia e sui rapporti tra generi.