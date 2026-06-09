Applausi, emozioni e commozione hanno accolto il cortometraggio “Le Fate del Bosco Antico” del regista Luigi Parisi alla 76ª edizione dell’Italia Film Fedic Festival.

Il corto di venti minuti, già presentato con grande successo al Multisala Lumiere di Reggio Calabria e alla 82ª Biennale Festival del Cinema di Venezia, ha conquistato anche il pubblico del Cinema Imperiale di Montecatini, strappando momenti di intense emozioni e risate, ottenendo un consenso unanime. Un ponte ideale tra Calabria e Toscana, reso possibile da una fiaba cinematografica che invita grandi e piccoli a credere nei propri sogni.

I giovani protagonisti, accompagnati dalle famiglie, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile volando da Reggio Calabria al festival. Sul palco, la presentatrice Laura Biggi (responsabile Fedic Scuola) ha intervistato il regista Luigi Parisi, l’attore Vincenzo Amadeo (che ha portato i saluti della compagna Matilde Casile) e le piccole star Giorgia Gattuso e Santa Errante. Le due giovanissime attrici hanno dichiarato con emozione: «È stata un’esperienza bellissima, magica, che non dimenticheremo mai più».

La Fedic ha consegnato un importante riconoscimento al Comune di Reggio Calabria, al Comune di Santo Stefano e all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte «Per la straordinaria valorizzazione di luoghi incantati, perfettamente in sintonia con l’atmosfera fiabesca del racconto».

Tra il pubblico erano presenti grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, tra cui il regista hollywoodiano Peter Chelsom (Serendipity, Shall we dance), l’attrice Milena Vucotic, il critico e direttore artistico Gianluca Castellini e il presidente della Fedic Lorenzo Caravello.

La produttrice Caterina Cecilia Maesano Monorchio ha sottolineato dal palco il suo impegno nel continuare a promuovere Reggio Calabria attraverso progetti audiovisivi di alto livello, vestendo i panni di ambasciatrice di una città e di una regione ricche di bellezze naturali, di sensibilità umana e opere d’arte.

Nella stessa giornata Parisi, ha presentato in anteprima nazionale assoluta due episodi della serie “Kristina, confessioni di una sensitiva”, dedicati al delitto di Via Poma e alla tragedia di Alfredino Rampi. La protagonista, Kristina P., arrivata appositamente dalla Russia, ha preso parte ai dibattiti suscitando grande partecipazione.

La serata si è conclusa con un brindisi e una torta celebrativa presso l’Hotel Esplanade, dove si è tenuto un party fino alle prime luci dell’alba.