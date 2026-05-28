Ultimi giorni per iscriversi al Conservatorio Cilea per il prossimo anno accademico. Scade il primo giugno, infatti, il termine per presentare domanda di ammissione. La procedura è online.

Per rispondere sempre meglio alle esigenze formative dei giovani, sono stati attivati anche i corsi di laurea in Canto pop rock e in Pianoforte e tastiere elettroniche pop rock, strutturati con un percorso che fonde abilità tecniche classiche con competenze specifiche del repertorio moderno, permettendo agli allievi di sviluppare abilità e versatilità esecutiva.

Il percorso preparatorio inizia con i Corsi di formazione iniziale, che hanno lo scopo di fornire le competenze di base utili all’accesso ai successivi corsi propedeutici e durano 2 anni per il Canto e gli strumenti a fiato e 3 per gli altri strumenti, con 37 ore di lezione annue (2 materie), ai quali si accede a partire dai 10 anni di età. Si può presentare la domanda di ammissione ai Corsi di formazione iniziale per Arpa, Basso tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Saxofono, Strumenti a Percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

I Corsi propedeutici sono finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per poter accedere al successivo corso di laurea e durano da 1 a 3 anni, con circa 90 ore di lezione annue. Ci si può iscrivere a Arpa, Basso tuba, Batteria jazz, Canto, Canto jazz, Canto pop rock, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Contrabbasso jazz, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Pianoforte e tastiere elettroniche pop rock, Pianoforte jazz, Saxofono, Strumenti a percussione, Tecnico del suono, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

I Corsi di Alta Formazione, con una media di 300 ore di lezione annue, completano l’offerta formativa con un Triennio per la laurea e un successivo Biennio per la laurea magistrale nei suddetti strumenti.