Otto secoli di storia della nostra regione nel saggio del docente universitario e Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria Giuseppe Caridi.

S’intitola “Storia della Calabria. Dall’unità del Sud all’unità d’Italia (secoli XI-XIX)” il volume di Giuseppe Caridi, edito da Rubbettino, che verrà presentato giovedì 28 maggio alle ore 18 nella sala del consiglio comunale di Siderno.

L’evento, organizzato insieme alle associazioni Seniors Siderno e “Amici del Libro e della Biblioteca” e alla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, è stato inserito nel progetto “Siderno, i Mondi Possibili della Lettura” premiato dopo che la Città di Siderno, per il secondo triennio consecutivo, è stata insignita del titolo di “Città che legge” del Cepel, struttura che fa capo al Ministero della Cultura.

Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Francesca Lopresti, della Presidente dei Seniors Cesira Sorace e dell’Aalb Cosimo Pellegrino, l’avvocato Domenico Romeo, membro della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dialogherà con l’autore.