Prosegue il cartellone di Taurianoir - dopo Diego Pitea e Guido Rodriguez - con il terzo appuntamento della rassegna ideata dall'associazione Parallelo 38 dedicata alla narrativa gialla e noir. Domenica 26 luglio ore 21,15, nella piazzetta antistante la Biblioteca comunale "A. Renda" di Taurianova, protagonista della serata sarà Patrizio Nissirio, giornalista Ansa, che presenterà il suo romanzo "Lava".

L'incontro vedrà i saluti istituzionali di Emanuela D'Eugenio e Mariagrazia Arceri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione Parallelo 38, del sindaco di Taurianova Domenico Romeo e del presidente della Consulta delle Associazioni, Annamaria Fazzari.

Un'opera che intreccia i tratti del giallo psicologico e del noir, raccontando una storia di memoria perduta, di luoghi nei quali è facile smarrirsi e dell'illusione di poter affrontare tutto senza l'aiuto degli altri. Un viaggio intenso tra fragilità, mistero e ricerca della verità, con il costante rischio di precipitare in un cratere dal quale potrebbe essere impossibile risalire.

A dialogare con l'autore sarà Ilario Nasso, magistrato, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi e delle suggestioni del romanzo.

L'incontro sarà arricchito dagli intermezzi musicali di Julia Battaglia (voce) e Antonio Gagliardi (pianoforte), mentre le letture di alcuni brani saranno affidate a Massimiliano Penna, offrendo agli spettatori un'esperienza coinvolgente tra parole e musica.

Il terzo appuntamento del Taurianoir è rivolto a promuovere autori e opere capaci di abbinare qualità letteraria e tensione narrativa, stimolando occasioni di confronto culturale e di incontro con il pubblico.