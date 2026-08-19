Domenica 23 agosto, alle ore 21, la piazzetta antistante la Biblioteca “Antonino Renda” di Taurianova ospiterà la presentazione del libro "Il pesce spada di Scilla. Il mito, la leggenda" di Francesco Porcaro, un appuntamento che intende mettere in luce la civiltà mediterranea, culla di popoli e culture che ha influenzato sapere intellettuale, progresso e scambi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Parallelo 38, una delle realtà più attive ad accendere la cultura di Taurianova, da sempre impegnata nella valorizzazione di autori con annesse tradizioni popolari.

A dialogare con l’autore sarà Salvatore Greco, in un confronto pensato per guidare il pubblico all’interno di un’opera che interpreta il pesce spada di Scilla non solo come protagonista di un’antica tradizione marinara, ma anche come simbolo evocativo di miti, leggende, uomini e paesaggi della Calabria.

A rendere ancora più coinvolgente la serata saranno la musica e la voce di Carmelo Gattuso e Massimiliano Penna, insieme alla partecipazione straordinaria dell’attore Mimmo Porcaro, che contribuiranno a trasformare la presentazione in un vero e proprio viaggio nelle radici del Mediterraneo tra parole, musica e tradizione.

I saluti istituzionali saranno affidati, nel solco della tradizione, ad Emanuela D’Eugenio, presidente dell’associazione Parallelo 38. A rappresentare l’Ente comunale saranno Domenico Romeo, Sindaco di Taurianova, e Maria Concetta Valotta, Assessore alla Cultura.

Non si tratterà, pertanto, di una esclusiva presentazione editoriale, ma anche di una serata dedicata alla Calabria che racconta se stessa attraverso i suoi miti e le sue leggende, alla forza della memoria e al valore della cultura come strumento per custodire e tramandare un patrimonio immateriale che continua a parlare a gran voce alle nuove generazioni.