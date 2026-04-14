Spettacolo scritto e interpretato da Silvia Priori, accompagnata dalla ballerina Maria Rosaria Mottola e il mezzosoprano giapponese Yoko Takada con la regia di Kuniaki Ida

Teatro Blu, il giorno 17 Aprile 2026 alle ore 21, al Teatro Odeon a Reggio Calabria presenterà Carmen una miscela di teatro, canto lirico e flamenco, scritto e interpretato da Silvia Priori, accompagnata dalla ballerina Maria Rosaria Mottola e dal mezzosoprano giapponese Yoko Takada con la regia di Kuniaki Ida.

Una riduzione in chiave teatrale dell’opera lirica che ha emozionato intere platee con una narrazione intensa e contemporanea. Carmen rompe con ogni schema culturale e sociale, è una donna che, fedele al suo sentire, rincorre la libertà ad ogni costo con estremo coraggio, sprezzante del pericolo e conservando fino alla fine dignità e fierezza. È la storia di un femminicidio più che mai attuale e che tocca tragicamente i cuori di tutti noi. In Carmen si possono intravvedere tante donne di oggi che combattono per la loro dignità e libertà e che troppo spesso sono vittime di barbarie.

Carmen è un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri. Carmen è un personaggio possibile, non è uno stereotipo di donna, ma una persona conscia della propria sensualità traboccante, della propria personalità, e sarà la prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.

Carmen si distingue per una regia innovativa e una messa in scena curata nei minimi dettagli. Le scenografie, firmate da Luigi Bello e le musiche di Georges Bizet contribuiscono a creare un’atmosfera immersiva capace di catturare lo spettatore fin dal primo istante.

Lo spettacolo si rivolge soprattutto a un pubblico di giovani e adulti, offrendo spunti di riflessione e momenti di forte impatto emotivo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, dell’opera e per chi desidera vivere un’esperienza culturale autentica.

Silvia Priori



Attrice, regista, drammaturga è docente all’ Università dell’Insubria di Varese ed è a capo del Settore Teatro del Polo della CreTtività. Nel 1987 si diploma attrice presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano. (...) Nel 1989 fonda Teatro Blu, in cui lavora da sempre come direttrice artistica, attrice, drammaturga, regista e creatrice di grandi eventi internazionali.

Dà vita ad un progetto chiamato Teatro Opera, un ponte per avvicinare i giovani alla grandiosità dell'opera lirica con Butterfly, Carmen e Traviata di cui è unica protagonista e che circuita in tutta Europa. (...) E’ stata insignita di cinque medaglie di merito da parte dell’ ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per la qualità artistica e per la capacità di creare reti internazionali nel campo artistico.

Teatro Blu – Varese



Teatro Blu è un’impresa teatrale di innovazione con 37 anni di attività nel campo teatrale e performativo. L’associazione è sostenuta dal Ministero dello Spettacolo attraverso il FUS, da Regione Lombardia, da Fondazione Cariplo e da un centinaio di enti pubblici e privati.

In 36 anni di attività, ha prodotto 47 spettacoli con oltre 3.600 rappresentazioni in tutto il mondo. Svolge un’intensa attività di formazione presso istituti scolastici e universitari.