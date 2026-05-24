Un viaggio nei luoghi dove tutto ebbe inizio, prima della fama mondiale e della Beatlemania. Giovedì 28 maggio alle ore 18:00 la libreria Libro Amico di Aurelio Arcano, ospiterà la presentazione di There's a Place. Luoghi e storie nel Merseyside, il libro di Pino Lo Giudice che può essere considerato dagli appassionati una vera e propria “bibbia” sulla nascita dei Beatles.

A dialogare con l'autore sarà Francesco Villari, “autore appeso”.

Un racconto tra Liverpool, memoria e musica

Più che una biografia, il libro è una mappa sentimentale e storica dedicata ai luoghi che hanno formato i FabFour. Pino Lo Giudice accompagna il lettore nella Liverpool delle origini, tra Penny Lane, Woolton, Amburgo e il Merseyside, raccontando episodi, personaggi e atmosfere che hanno preceduto il successo planetario della band.

Insegnante di letteratura al liceo, musicista e beatlesiano da sempre, Lo Giudice trasforma anni di appunti, viaggi e ricerche in un'opera che mescola memoria personale e approfondimento storico. Una passione nata nell'infanzia e rimasta intatta nel tempo, fino a diventare libro.

Dai Quarrymen agli Abbey Road Studios

Nel volume trovano spazio le storie dei Quarrymen, di Stuart Sutcliffe e dei protagonisti rimasti ai margini del mito beatlesiano ma decisivi nella crescita artistica del gruppo.

Non mancheranno, durante la presentazione, gli aneddoti sull'esperienza musicale dello stesso Lo Giudice: dalla cover band dei Beatles, Taxman, fino ai progetti dei Lo Giudles& Co, passando per l'emozione vissuta negli Abbey Road Studios, i celebri studi di registrazione dei FabFour a Londra.

C'è un posto dove la musica continua a vivere

Ad arricchire il libro anche le prefazioni di Anthony Hogan e Stevie “T” Turner, storica guida dei tour beatlesiani di Liverpool, che riconoscono all'autore una conoscenza profonda dei luoghi simbolo della band.

There's a Place non racconta soltanto un gruppo musicale. Racconta il legame tra musica, memoria e identità, dimostrando come certi miti non smmettano mai di parlare alle generazioni.