L’associazione Alba Phoenix-Gruppo Teatrale Silvana Modafferi porterà in scena «Lo specchio dei tempi», una nuova commedia inedita, in due atti, in vernacolo. L’appuntamento è per martedì 14 luglio, alle ore 21.00, a Catona Teatro di Reggio Calabria.

Attraverso situazioni paradossali, personaggi eccentrici e colpi di scena, la commedia, surreale, ironica e provocatoria, racconta un mondo in cui uomini e donne inseguono falsi miti e mode passeggere, sprecando il loro tempo in distrazioni che si rivelano vuote e prive di significato. La commedia è, altresì, una pungente parodia dell'uso eccessivo dei social network, che spesso spingono le persone a sacrificare relazioni autentiche, esperienze reali e momenti irripetibili.

Uno spettacolo divertente, attuale e profondamente umano, capace di far sorridere e, allo stesso tempo, di lasciare una domanda importante: «quanto del nostro tempo stiamo davvero vivendo?».