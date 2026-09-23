Al centro della riflessione vi è la tensione tra tradizione liturgica e innovazione formale, in un contesto che vede mutare funzioni, linguaggi e luoghi del sacro musicale

Il XXVIII Convegno internazionale di studi organizzato dal Conservatorio “F. Cilea”, con il patrocinio della Società Italiana di Musicologia, si terrà nei giorni 1 e 2 ottobre 2026 presso l’Istituto con l’obiettivo di indagare la musica sacra europea tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, in un periodo di profonde trasformazioni culturali, estetiche e spirituali. Al centro della riflessione vi è la tensione tra tradizione liturgica e innovazione formale, in un contesto che vede mutare funzioni, linguaggi e luoghi del sacro musicale. Attraverso differenti approcci storiografici, analitici e comparativi, saranno affrontati temi quali l’evoluzione dei generi (messe, oratori, inni, mottetti), il rapporto tra scrittura sacra e operistica, le differenze confessionali e regionali, l’influenza del pensiero teologico e filosofico, fino alle prime istanze riformatrici in ambito ceciliano. Un’occasione per rileggere una stagione cruciale della musica italiana e europea, tra eredità classiche e sensibilità romantiche.

In tal senso, momento di particolare rilievo assume il concerto di giorno 1 ottobre che vedrà i Solisti, il Coro e l’Orchestra del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, diretti da Carlo Aurelio Colico, impegnati nell’esecuzione della V Sinfonia a 4 stromenti di Giacomo Francesco Milano (nell’edizione critica a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda) e della Messa in Sol di Leonardo Leo (in prima esecuzione moderna assoluta, nell’edizione critica a cura di Diana Bagalà e Nicolò Maccavino).

Nel corso del Convegno, inoltre, verranno presentati al pubblico (da Nicolò Maccavino, Dina Tullio Donatone e Angela Buompastore) tre volumi appena pubblicati: “Giacomo Francesco Milano, Sinfonie a tre e a quattro” (a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda, Roma, IISM, 2026), “Canterine e virtuose sulle scene teatrali del XVIII secolo” e “I gioielli della corona: i musicisti minori della scuola napoletana nel Settecento” (entrambi curati da Nicolò Maccavino, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, 2026) che raccolgono gli atti di precedenti Convegni reggini e vanno ad aggiungersi alla già cospicua collana di Studi musicologici «Sopplimenti musicali, I, 22 e 26» del Conservatorio “Cilea”.

Comitato scientifico

Paola De Simone

Nicolò Maccavino

Gaetano Pitarresi

Francesco Romano

Dina Tullio Donatone

Sessioni Convegno Reggio Calabria 1 - 2 ottobre 2026

1 ottobre 2026

9.00 – Saluti istituzionali

I sessione – presiede Milada Jonasova

9.30 – 11.00

Wolfgang Hochstein

Aspetti della composizione della Messa tra Joseph Haydn e Luigi Cherubini.

Diana Bagalà - Nicolò Maccavino

La produzione sacra di Alfio Platania (1762 ca -1814) con particolare riferimento al Requiem in Sol minore (1792 ca).

Paola De Simone

Vincenzo Fiodo, e il Requiem ottocentesco di scuola napoletana.

Olga Laudonia

Il “servizio serotino” e la pastorale organistica napoletana: i partimenti di Giovanni Furno (1748-1837).

II sessione – presiede Paola De Simone

11.15 – 12.45

Marta Marullo

Norme e prassi del canto liturgico nella Roma di primo Ottocento: Giuseppe Baini e la tradizione della Cappella Pontificia

Antonio Dell’Olio

Le musiche di Luigi Capotorti tra le mura di San Luigi a Bisceglie: un fondo musicale da riscoprire.

Lilia Flavia Fidenti

Il fondo musicale della cappella Civica di Cagliari

Angela Buompastore

Oltre il rito: espressioni della spiritualità in musica di alcuni nobili dilettanti nella Milano del primo Ottocento.

III sessione – presiede Marta Marullo

14.30 – 16.00

Silvia Urbani - Giovanni Polin

Fuori dalle istituzioni: musici e maestri nelle chiese veneziane a fine Settecento.

Milada Jonasova

La musica operistica nel contesto liturgico: il fenomeno centroeuropeo dei contrafacta tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento.

Ferdinando Sulla

«Cantar musica leggiadra, or seria, or buffa in chiesa»: alle origini del dibattito italiano sulla musica sacra nel primo ’800 e il ruolo didattico della produzione liturgica in ‘stile operistico’.

Antonio Caroccia - Teresa Chirico

Il fondo musicale della Chiesa nazionale di San Giacomo degli Spagnoli in Roma

IV sessione – presiede Teresa Chirico

16.30 - 18.15

Lorenzo Mattei

La musica sacra a Napoli dopo il decennio francese (1815-1820).

Carlo Steno Rossi

La musica sacra a Treviso nella prima metà dell'Ottocento: Compositori, partiture e la Società dei filarmonici devoti di Santa Cecilia

Federico Lanzellotti - Luciano Scarpaci

La musica sacra di Placido Mandanici.

Dina Tullio Donatone - Domenica Verduci

Giuseppe Annunziato Muratore: percorsi di musica sacra tra liturgia e composizione

Concerto – 0re 18.45 – V Sinfonia a 4 stromenti di Giacomo Francesco Milano (edizione critica a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda) e Messa in Sol di Leonardo Leo (edizione critica a cura di Diana Bagalà e Nicolò Maccavino, prima esecuzione moderna assoluta). Soli, Coro e Orchestra del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, direttore: Carlo Aurelio Colico; solisti: Federica Caracciolo (soprano), Mattia Rigillo (contralto), Antonio Camera (tenore).

2 Ottobre 2026

V sessione – presiede Silvia Urbani

9.00 – 10.30

Iskrena Jordanova - Danielle Kuntz

Le stagioni dell'oratorio del Teatro São Carlos di Lisbona (1793-1807).

Daniela Geria - Fabio Correnti

“Dialogo per San Girolamo” di Michele Valensise, compositore calabrese dell’Ottocento

Michele Bosio

Autori e opere citati nel saggio Alte und neue Kirchenmusik di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Lipsia, 1814)

10.45-11.15 – Presentazione, a cura di Nicolò Maccavino, del volume Giacomo Francesco Milano, Sinfonie a tre e a quattro, a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda, Roma, IISM, 2026.

VI sessione – presiede Iskrena Jordanova

11.15 - 12.00

Andrea Francesco Calabrese

Forma e testo: la costruzione drammaturgica delle messe di Franz Schubert.

Giovanni Piero Locatelli – Maria Giovanna Fazzari

Il Requiem für Mignon (Op. 98b) di Robert Schumann

12.00 – 13.00 Presentazione, a cura di Dina Donatone e Angela Buompastore, dei volumi: Canterine e virtuose sulle scene teatrali del XVIII secolo, a cura di Nicolò Maccavino, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, 2026 e I gioielli della corona: i musicisti minori della scuola napoletana nel Settecento, a cura di Nicolò Maccavino, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, 2026.