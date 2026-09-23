Al centro della riflessione vi è la tensione tra tradizione liturgica e innovazione formale, in un contesto che vede mutare funzioni, linguaggi e luoghi del sacro musicale
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Il XXVIII Convegno internazionale di studi organizzato dal Conservatorio “F. Cilea”, con il patrocinio della Società Italiana di Musicologia, si terrà nei giorni 1 e 2 ottobre 2026 presso l’Istituto con l’obiettivo di indagare la musica sacra europea tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, in un periodo di profonde trasformazioni culturali, estetiche e spirituali. Al centro della riflessione vi è la tensione tra tradizione liturgica e innovazione formale, in un contesto che vede mutare funzioni, linguaggi e luoghi del sacro musicale. Attraverso differenti approcci storiografici, analitici e comparativi, saranno affrontati temi quali l’evoluzione dei generi (messe, oratori, inni, mottetti), il rapporto tra scrittura sacra e operistica, le differenze confessionali e regionali, l’influenza del pensiero teologico e filosofico, fino alle prime istanze riformatrici in ambito ceciliano. Un’occasione per rileggere una stagione cruciale della musica italiana e europea, tra eredità classiche e sensibilità romantiche.
In tal senso, momento di particolare rilievo assume il concerto di giorno 1 ottobre che vedrà i Solisti, il Coro e l’Orchestra del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, diretti da Carlo Aurelio Colico, impegnati nell’esecuzione della V Sinfonia a 4 stromenti di Giacomo Francesco Milano (nell’edizione critica a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda) e della Messa in Sol di Leonardo Leo (in prima esecuzione moderna assoluta, nell’edizione critica a cura di Diana Bagalà e Nicolò Maccavino).
Nel corso del Convegno, inoltre, verranno presentati al pubblico (da Nicolò Maccavino, Dina Tullio Donatone e Angela Buompastore) tre volumi appena pubblicati: “Giacomo Francesco Milano, Sinfonie a tre e a quattro” (a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda, Roma, IISM, 2026), “Canterine e virtuose sulle scene teatrali del XVIII secolo” e “I gioielli della corona: i musicisti minori della scuola napoletana nel Settecento” (entrambi curati da Nicolò Maccavino, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, 2026) che raccolgono gli atti di precedenti Convegni reggini e vanno ad aggiungersi alla già cospicua collana di Studi musicologici «Sopplimenti musicali, I, 22 e 26» del Conservatorio “Cilea”.
Comitato scientifico
Paola De Simone
Nicolò Maccavino
Gaetano Pitarresi
Francesco Romano
Dina Tullio Donatone
Sessioni Convegno Reggio Calabria 1 - 2 ottobre 2026
1 ottobre 2026
9.00 – Saluti istituzionali
I sessione – presiede Milada Jonasova
9.30 – 11.00
Wolfgang Hochstein
Aspetti della composizione della Messa tra Joseph Haydn e Luigi Cherubini.
Diana Bagalà - Nicolò Maccavino
La produzione sacra di Alfio Platania (1762 ca -1814) con particolare riferimento al Requiem in Sol minore (1792 ca).
Paola De Simone
Vincenzo Fiodo, e il Requiem ottocentesco di scuola napoletana.
Olga Laudonia
Il “servizio serotino” e la pastorale organistica napoletana: i partimenti di Giovanni Furno (1748-1837).
II sessione – presiede Paola De Simone
11.15 – 12.45
Marta Marullo
Norme e prassi del canto liturgico nella Roma di primo Ottocento: Giuseppe Baini e la tradizione della Cappella Pontificia
Antonio Dell’Olio
Le musiche di Luigi Capotorti tra le mura di San Luigi a Bisceglie: un fondo musicale da riscoprire.
Lilia Flavia Fidenti
Il fondo musicale della cappella Civica di Cagliari
Angela Buompastore
Oltre il rito: espressioni della spiritualità in musica di alcuni nobili dilettanti nella Milano del primo Ottocento.
III sessione – presiede Marta Marullo
14.30 – 16.00
Silvia Urbani - Giovanni Polin
Fuori dalle istituzioni: musici e maestri nelle chiese veneziane a fine Settecento.
Milada Jonasova
La musica operistica nel contesto liturgico: il fenomeno centroeuropeo dei contrafacta tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento.
Ferdinando Sulla
«Cantar musica leggiadra, or seria, or buffa in chiesa»: alle origini del dibattito italiano sulla musica sacra nel primo ’800 e il ruolo didattico della produzione liturgica in ‘stile operistico’.
Antonio Caroccia - Teresa Chirico
Il fondo musicale della Chiesa nazionale di San Giacomo degli Spagnoli in Roma
IV sessione – presiede Teresa Chirico
16.30 - 18.15
Lorenzo Mattei
La musica sacra a Napoli dopo il decennio francese (1815-1820).
Carlo Steno Rossi
La musica sacra a Treviso nella prima metà dell'Ottocento: Compositori, partiture e la Società dei filarmonici devoti di Santa Cecilia
Federico Lanzellotti - Luciano Scarpaci
La musica sacra di Placido Mandanici.
Dina Tullio Donatone - Domenica Verduci
Giuseppe Annunziato Muratore: percorsi di musica sacra tra liturgia e composizione
Concerto – 0re 18.45 – V Sinfonia a 4 stromenti di Giacomo Francesco Milano (edizione critica a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda) e Messa in Sol di Leonardo Leo (edizione critica a cura di Diana Bagalà e Nicolò Maccavino, prima esecuzione moderna assoluta). Soli, Coro e Orchestra del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, direttore: Carlo Aurelio Colico; solisti: Federica Caracciolo (soprano), Mattia Rigillo (contralto), Antonio Camera (tenore).
2 Ottobre 2026
V sessione – presiede Silvia Urbani
9.00 – 10.30
Iskrena Jordanova - Danielle Kuntz
Le stagioni dell'oratorio del Teatro São Carlos di Lisbona (1793-1807).
Daniela Geria - Fabio Correnti
“Dialogo per San Girolamo” di Michele Valensise, compositore calabrese dell’Ottocento
Michele Bosio
Autori e opere citati nel saggio Alte und neue Kirchenmusik di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Lipsia, 1814)
10.45-11.15 – Presentazione, a cura di Nicolò Maccavino, del volume Giacomo Francesco Milano, Sinfonie a tre e a quattro, a cura di Danilo Costantini e Ausilia Magaudda, Roma, IISM, 2026.
VI sessione – presiede Iskrena Jordanova
11.15 - 12.00
Andrea Francesco Calabrese
Forma e testo: la costruzione drammaturgica delle messe di Franz Schubert.
Giovanni Piero Locatelli – Maria Giovanna Fazzari
Il Requiem für Mignon (Op. 98b) di Robert Schumann
12.00 – 13.00 Presentazione, a cura di Dina Donatone e Angela Buompastore, dei volumi: Canterine e virtuose sulle scene teatrali del XVIII secolo, a cura di Nicolò Maccavino, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, 2026 e I gioielli della corona: i musicisti minori della scuola napoletana nel Settecento, a cura di Nicolò Maccavino, Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, 2026.