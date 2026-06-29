Dal 1° al 4 luglio il progetto di arti visive e cultura contemporanea attraversa la città e l’area metropolitana con esposizioni, workshop e appuntamenti diffusi tra stazione, area archeologica e spazi urbani, inaugurando un percorso fino a dicembre dedicato ai linguaggi dell’immagine

Prende il via la prima settimana di programmazione di Ulteriore – Fotografia, Arti Visive & Cultura Contemporanea, il progetto che fino a dicembre attraverserà Reggio Calabria e la sua area metropolitana con mostre, residenze artistiche, workshop e attività dedicate ai linguaggi dell'immagine.

Dal 1° al 4 luglio il programma propone cinque appuntamenti che scandiscono il grande weekend di apertura: l’inaugurazione di tre mostre, incontri pubblici e momenti di restituzione si svilupperanno tra una stazione ferroviaria, un'area archeologica, uno spazio dedicato all'ospitalità e altri spazi urbani, confermando la volontà di Ulteriore di portare la fotografia in contesti diversi e di costruire nuove relazioni tra arte, territorio e comunità.

Mercoledì 1° luglio alle ore 19.00 presso Malavenda Cafè, The Creative Table, incontro dedicato al mondo della comunicazione e della creatività. Ospiti: Camilla Valle Porlezza, presidente dell'Associazione Italiana Copywriter; Teodora Malavenda, fondatrice di Ulteriore; Francesco "Kento" Carlo, rapper e scrittore; Giuseppe Talarico, art director di The Calabreser e fondatore di Colosso Studio; Valentina Romeo, direttrice di Etimologia Magazine.

Venerdì 3 luglio inaugurazione delle prime tre mostre della programmazione:

- Area Archeologica Griso Laboccetta sarà presentata The Classroom di Hicham Benohoud, tra i più importanti fotografi marocchini. Nato dall'esperienza dell'artista come insegnante d'arte, il progetto utilizza la fotografia come strumento pedagogico per riflettere sui temi dell'identità, della libertà e del controllo. Le opere di Benohoud fanno parte delle collezioni permanenti della Tate Modern di Londra e del Museo Reina Sofía di Madrid.

- Hotel Medinblu ospiterà Todas las Cosas Bellas di Alejandra Hauser, fotografa messicana che vive e lavora tra Parigi e Città del Messico. Nato da oltre dieci anni di viaggi, il progetto riflette sul significato di casa e appartenenza attraverso immagini che trasformano piccoli frammenti di quotidianità in una geografia emotiva capace di attraversare luoghi, ricordi e identità. La mostra è co-curata con Sara Emma Cervo, Visual Editor di Vanity Fair.

- Stazione Centrale di Reggio Calabria Espaço do Meio di Nadia Cianelli, mostra realizzata nell'ambito della collaborazione tra Ulteriore e RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Visitabile gratuitamente fino al 3 agosto negli orari di apertura della stazione, il progetto nasce dai viaggi dell'artista nell'Amazzonia brasiliana tra il 2016 e il 2025 e racconta una ricerca sul rapporto tra essere umano, natura e spiritualità attraverso l'incontro con il popolo Dessana dell'Alto Rio Negro. La collaborazione con RFI porta la fotografia all'interno di uno spazio quotidiano di attraversamento e incontro, ampliando il dialogo tra arte, territorio e comunità. La mostra è co-curata con Roberta Fuorvia, curatrice e co-fondatrice di The Docks. L'allestimento è a cura dell'architetta Rosanna Sapia.

La settimana inaugurale si concluderà sabato 4 luglio alle ore 21.30 presso Funky Drop con la prima presentazione pubblica del lavoro sviluppato da Gabriele Cecconi durante SOGLIE, la residenza fotografica promossa da Ulteriore e realizzata con il sostegno del GAL BaTiR. Attraverso uno slideshow sarà presentata una selezione delle immagini realizzate durante la ricerca dedicata al territorio compreso tra il versante tirrenico reggino e il massiccio dell'Aspromonte. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con l'elaborazione del materiale raccolto sul campo, destinato a confluire in una mostra inserita nella programmazione di Ulteriore.

PROGRAMMA

Mercoledì 1° luglio

The Creative Table

Malavenda Cafè – ore 19.00

Venerdì 3 luglio

Espaço do Meio – Nadia Cianelli

Stazione Centrale di Reggio Calabria – ore 10.30

The Classroom – Hicham Benohoud

Area Archeologica Griso Laboccetta – ore 17.30

Todas las Cosas Bellas – Alejandra Hauser

Hotel Medinblu – ore 19.00

Sabato 4 luglio

SOGLIE – slideshow di Gabriele Cecconi

Funky Drop – ore 21.30