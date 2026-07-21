Il 23 luglio, alle ore 18:30, il Lido Baffi sul lungomare di Caulonia ospiterà la presentazione del libro "Un calabrese a Mathausen", di Giuseppe Ventra. Un appuntamento che l'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alla Cultura, ha voluto organizzare convintamente, nella consapevolezza che la memoria storica sia un patrimonio da custodire e da trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni.

Il libro racconta la vicenda di Rocco Ventra, calabrese deportato nel lager di Mathausen, attraverso la voce e la ricerca del figlio Giuseppe. Interverrà anche il professore Ilario Ammendolia, già sindaco di Caulonia e storico, per ricostruire un episodio di storia locale che si intreccia con la grande tragedia della deportazione e dello sterminio nazista. A moderare l'incontro sarà il giornalista Ilario Camerieri, che sta svolgendo importanti ricerche storiche sul periodo della seconda guerra mondiale.

Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, e il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Giovanni Maiolo , che sottolinea l'importanza di iniziativa come questa dichiarando che «dare voce alle storie dei nostri concittadini che hanno vissuto sulla propria pelle le pagine più buie del Novecento è un dovere civile e culturale, prima ancora che istituzionale. Ricordare Rocco Ventra e il suo calvario significa tenere viva la memoria di tutti i calabresi che pagano con la deportazione e con la vita la loro opposizione al nazifascismo , e significa consegnare alle nuove generazioni gli anticorpi necessari perché quella storia non si ripeta».