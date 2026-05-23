Un importante riconoscimento per il mondo della scuola e della formazione cinematografica calabrese arriva dal concorso “Giustizia e Libertà – Liberi di scegliere”, promosso dall’Associazione Biesse. Il cortometraggio realizzato dagli studenti del Polo Marconi IPSIA Zanotti, con il coordinamento della Scuola Cinematografica della Calabria, si è infatti aggiudicato la prestigiosa Borsa di Studio “Maria Chindamo”, dedicata alla memoria dell’imprenditrice calabrese divenuta simbolo di legalità, coraggio e libertà.

Un risultato che premia il lavoro svolto negli ultimi mesi dagli studenti, dai docenti e dai professionisti coinvolti nel progetto, nato con l’obiettivo di utilizzare il linguaggio audiovisivo come strumento di riflessione sui temi della giustizia, della libertà di scelta e della responsabilità individuale.

Determinante è stato il contributo della Scuola Cinematografica della Calabria, che ha curato l’intero percorso creativo e produttivo, accompagnando gli studenti dalla fase di ideazione alla realizzazione dell’opera, mettendo a disposizione competenze tecniche, artistiche e professionali maturate in anni di attività nel settore audiovisivo e della formazione.

Il premio rappresenta un riconoscimento significativo anche per il Polo Marconi IPSIA Zanotti, che ha creduto nel valore educativo dell’iniziativa, promuovendo un’esperienza capace di coniugare formazione, creatività e cittadinanza attiva. Un plauso particolare va al Dirigente Scolastico, che ha sostenuto il progetto sin dalle sue fasi iniziali, e a tutto il personale docente, che con impegno, sensibilità e professionalità ha accompagnato gli studenti lungo un percorso formativo che ha consentito loro di confrontarsi con temi di grande rilevanza sociale attraverso il linguaggio del cinema.

Grande soddisfazione è stata espressa anche per l’impegno dimostrato dagli alunni coinvolti, che hanno affrontato tutte le fasi della realizzazione con serietà, entusiasmo e spirito di squadra. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle studentesse della classe 4G, protagoniste di un percorso che ha saputo trasformare l’esperienza scolastica in un’occasione concreta di crescita personale e culturale.

Applausi anche per Giorgia e Valentina, le due protagoniste del cortometraggio, che con la loro interpretazione intensa e autentica hanno saputo emozionare il pubblico e la commissione giudicatrice, contribuendo in maniera determinante al successo dell’opera.

La vittoria della Borsa di Studio “Maria Chindamo” assume un significato ancora più importante perché conferma il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà culturali del territorio, dimostrando come il cinema possa diventare uno strumento efficace per educare i giovani ai valori della legalità, della consapevolezza e della libertà di scelta.

Per la Scuola Cinematografica della Calabria si tratta di un nuovo importante traguardo che rafforza il ruolo dell’ente come punto di riferimento regionale per la formazione cinematografica e la realizzazione di progetti educativi rivolti alle nuove generazioni.

Lele Nucera, direttore della Scuola Cinematografica della Calabria:

«Questo premio rappresenta molto più di un riconoscimento per un cortometraggio. È la dimostrazione concreta di quanto i giovani, quando vengono messi nelle condizioni di esprimersi attraverso l’arte e la cultura, siano capaci di sorprendere e di lasciare un segno profondo. La vittoria della Borsa di Studio “Maria Chindamo” ci rende orgogliosi perché premia non soltanto il risultato finale, ma soprattutto il cammino educativo e umano che lo ha reso possibile. Per la Scuola Cinematografica della Calabria è un'ulteriore conferma dell'importanza di investire nelle nuove generazioni e di utilizzare il cinema come strumento di crescita, consapevolezza e cambiamento sociale».

Il riconoscimento ottenuto conferma ancora una volta il valore della collaborazione tra scuola, territorio e mondo della cultura, evidenziando come progetti educativi di qualità possano trasformarsi in occasioni concrete di crescita per i giovani e in esempi virtuosi per l'intera comunità.

Una vittoria che appartiene a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione: studenti, docenti, dirigenti, famiglie e professionisti. Un successo che rende orgogliosi il Polo Marconi IPSIA Zanotti, la Scuola Cinematografica della Calabria e l’intero territorio, dimostrando come passione, impegno e lavoro di squadra possano trasformarsi in risultati capaci di lasciare un segno e di trasmettere un messaggio forte alle nuove generazioni.

La Borsa di Studio “Maria Chindamo” non rappresenta soltanto un premio, ma il riconoscimento di un percorso educativo fondato sui valori della legalità, della libertà e della responsabilità. Valori che, attraverso il linguaggio universale del cinema, continuano a parlare ai giovani e a costruire il futuro della comunità.