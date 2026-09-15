Confronto tra professionisti di vari ambiti lavorativi, scambi di idee, opinioni e attività pratiche su specifiche soft skill. Si tratta di “Aperitivo Ricco”, una serie di eventi pensati e organizzati dal Mary Curatola Marketing Studio, di ritorno per la seconda edizione. Appuntamento fissato per sabato 3 ottobre presso la sede UniPegaso - Piazza De Nava a partire dalle ore 9:30. Il tema della giornata ruota attorno a benessere lavorativo e prevenzione del burnout, con la presenza del mental e business coach Michelangelo Marino, ideatore del metodo “ioCAMBIOROTTA”.

Già aperte le iscrizioni tramite specifico form online, Aperitivo Ricco punta a valorizzare l’incontro tra le più diversificate figure lavorative affinché si possa creare un interscambio di esperienze, sensazioni e soluzioni a problemi utili e applicabili in più situazioni diverse tra loro. L’appuntamento di sabato 3 ottobre prevede una specifica attività pratica utilizzando il metodo “Lego® Serious Play®”, con il quale si esplorano emozioni, sfide e risorse personali in modo dinamico e interattivo. Al termine, spazio ad un confronto con domande e riflessioni tra Michelangelo Marino e i partecipanti, impreziosito dal classico aperitivo. I posti – sia per il 3 ottobre che per i successivi eventi a cadenza mensile - sono limitati per scelta, affinché il confronto possa funzionare concretamente, permettendo ai presenti di conversare con maggiore tranquillità e calma. Possono partecipare imprenditori, freelance, professionisti, artigiani, partite iva e piccole attività, non necessariamente clienti del Mary Curatola Marketing Studio.

Il pensiero alla base di Aperitivo Ricco è indirizzato alle relazioni interpersonali, valore fondamentale per sviluppare la propria attività o realizzare concretamente un progetto. Consulente di marketing digitale dal 2012, Mary Curatola ha già curato – tramite il suo studio professionale - la prima edizione dell’evento, con un laboratorio dal titolo “Passa la Tela” incentrato sulla creatività. La peculiarità del format scelto è l’assenza della classica lezione frontale, optando invece per un'esperienza concreta da cui creare relazioni e lavori in grado di arricchire i presenti. Niente slides, niente ascolto statico di un relatore, “solo” un aperitivo in cui l’obiettivo è uscire più ricchi di quando si entra. Non una ricchezza economica, ma in termini di conoscenze umane e di buone pratiche utili e applicabili nelle sfide che un professionista del lavoro si trova a dover fronteggiare quotidianamente.