Si terrà venerdì 10 aprile alle ore 16.30, presso Terrazza Le Rose, il XIV Congresso Uilm Reggio Calabria, appuntamento dedicato al confronto sui temi del lavoro, della tutela dei diritti e dello sviluppo territoriale, dal titolo “Territorio, lavoro, tutele – La forza dei metalmeccanici”.

Ad aprire i lavori sarà la relazione del Segretario Generale Uilm Reggio Calabria, Antonio Laurendi, che sottolinea: «Il Congresso rappresenta un momento fondamentale di confronto e partecipazione democratica per ribadire il ruolo centrale della Uilm nel territorio reggino e calabrese. In una fase complessa per il lavoro industriale e manifatturiero, è necessario rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro, difendere occupazione, sicurezza e salario, ma anche costruire nuove prospettive di sviluppo per il nostro territorio. La forza dei metalmeccanici sta nella capacità di unire tutele, rappresentanza e visione futura».

Laurendi evidenzia inoltre come il sindacato debba continuare a essere presidio sociale: “Serve una strategia industriale che rimetta al centro il Mezzogiorno e la Calabria, valorizzando competenze, giovani e investimenti produttivi. Senza lavoro stabile e di qualità non può esserci crescita sociale».

Il Congresso sarà presieduto dal Segretario confederale della Uil Santo Biondo, con l’intervento della Segretaria generale della Uil Calabria Mariaelena Senese, mentre le conclusioni saranno affidate al Segretario nazionale della Uilm Bruno Cantonetti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso congressuale della Uilm, momento di analisi, proposta e rilancio dell’azione sindacale sui temi industriali, occupazionali e sociali del territorio.