Kermesse riservata alle eccellenze degli Istituti Alberghieri. Ben sei regioni (Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) si sono affrontate a colpi di stile e precisione tecnica al guéridon. Tema centrale della prova: "Il suino nero di Calabria flambé"

Una pagina memorabile di passione, eleganza e altissima professionalità è stata scritta il 29 e 30 ottobre nella suggestiva cornice di San Giorgio Morgeto. Tra l’epica maestosità del "Castello degli Dei" e la raffinatezza incantevole di "Uliveto La Principessa", è andata in scena la prima, travolgente edizione del Concorso Interregionale per il Centro-Sud e Isole, riservato alle eccellenze degli Istituti Alberghieri.

L’evento, organizzato con maestria dalla sezione Amira Calabria Sud e impreziosito dal prestigioso patrocinio della Regione Calabria, ha visto un sentito e doveroso ringraziamento alla famiglia Raso e alla signora Francesca Cotrone (vedova Raso) per la straordinaria generosità e la regale accoglienza riservata a tutte le delegazioni.

La sfida: il suino nero di Calabria al Flambè

Ben sei regioni (Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) si sono affrontate a colpi di stile e precisione tecnica al guéridon. Tema centrale della prova: "Il suino nero di Calabria flambé", capolavoro della norcineria locale esaltato da fiammate spettacolari e abbinamenti sublimi curati dagli allievi sotto la guida dei loro docenti. A giudicare le performance dei giovani maître una commissione di altissimo prestigio: De Marco Lorenzo (Presidente di Giuria, Grande Maestro della Ristorazione Italiana), Antonio Matina (Chef de Cousine), Francesca Cotrone (Direttore Hotel), Massimo Bartucci (Maitre Sommelier Amira), Teresa Cosmano (Giornalista).

Il podio ufficiale

Dopo una competizione avvincente e dai punteggi tiratissimi, il podio ufficiale è stato così composto: 1° posto Basilicata (Campione Interregionale), 2° posto Campania, 3° posto Lazio, 4° posto ex aequo Puglia, Calabria e Sicilia.

Grande la soddisfazione del Fiduciario Silvio Pannace e di tutta la sezione Amira Calabria Sud per il successo straordinario di una kermesse che consacra il Mezzogiorno quale capitale d'eccellenza dell'accoglienza e dell'alta ristorazione.