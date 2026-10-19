Le scelte europee di Ryanair riaccendono il confronto sulla tenuta dei collegamenti dopo il 2027: la risposta della Regione all'interrogazione di Ranuccio riporta al centro la sostenibilità dello scalo. Tra incentivi in scadenza, 64 milioni di investimenti e nuovi collegamenti con la Sicilia, si apre la partita per consolidare la crescita dell’aeroporto di Reggio (e Messina)

Il ridimensionamento dei voli internazionali Ryanair dall'aeroporto dello Stretto è diventato un caso politico, ma quanto sta accadendo a Reggio Calabria si inserisce in uno scenario ben più ampio, che coinvolge numerosi aeroporti europei. Il caro carburante, l'aumento dei costi aeroportuali e la riorganizzazione della rete della compagnia irlandese stanno determinando cancellazioni e riduzioni delle frequenze in diversi Paesi. Un contesto che offre una chiave di lettura anche per il Tito Minniti, mentre dalla Regione arriva la risposta all'interrogazione del consigliere regionale Giuseppe Ranuccio.

In capo all'iniziativa dell'esponente del Partito Democratico ci sono la cancellazione di nove collegamenti internazionali nella Winter 2026-2027, l'efficacia degli incentivi pubblici, la dipendenza da Ryanair e le prospettive economiche dello scalo dopo il 2027. La risposta del Dipartimento regionale Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi chiarisce alcuni aspetti amministrativi, lasciando però aperti diversi interrogativi. In particolare, la Regione riferisce di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali da SACAL o Ryanair sulle motivazioni delle cancellazioni e di non disporre quindi degli elementi necessari per ricostruire le scelte commerciali del vettore.

Le rimodulazioni sulle rotte internazionali del Tito Minniti coincidono con una fase di revisione della programmazione Ryanair in Europa. La compagnia ha annunciato tagli in Germania, Grecia, Belgio e altri mercati, motivandoli soprattutto con l'aumento dei costi operativi e aeroportuali. Berlino rappresenta un caso emblematico: Ryanair ha inserito proprio Reggio Calabria tra i collegamenti cancellati dallo scalo tedesco, nell'ambito di un ridimensionamento attribuito alle elevate tariffe e alla pressione fiscale locale. Parallelamente, l’ad della compagnia irlandese O'Leary ha dichiarato di prevedere che l'aumento del costo del carburante sarà destinato a pesare sul settore anche nei prossimi mesi.

Nella risposta a Ranuccio, la Regione distingue il programma triennale di marketing turistico «Destinazione Calabria», da oltre 30 milioni di euro, dagli incentivi direttamente destinati al traffico aereo. Il Dipartimento precisa che il programma è finalizzato alla promozione territoriale e non costituisce un contributo a uno specifico vettore. Sulla sostenibilità economico-finanziaria dello scalo dopo il 2027, invece, la Regione rinvia alle competenze di SACAL, ricordando la prosecuzione delle attività promozionali attraverso il programma «Calabria mondo». Resta quindi centrale la questione sollevata dall'interrogazione: quanto potrà consolidarsi la crescita del Minniti una volta conclusa l'attuale fase di sostegno pubblico? E soprattutto, sarà possibile diversificare la presenza dei vettori, riducendo la dipendenza commerciale da Ryanair?

Nel frattempo, lo sviluppo infrastrutturale procede. Il piano da 64 milioni di euro presentato a settembre prevede il completamento della trasformazione dell'aerostazione, con 36 milioni destinati alla seconda fase, oltre a interventi su viabilità, accessi e infrastrutture operative.

Ma la novità più significativa riguarda l'allargamento del bacino aeroportuale alla Sicilia orientale. Il protocollo sottoscritto venerdì scorso dai due sindaci dirimpettai Francesco Cannizzaro e Federico Basile inserisce il Tito Minniti nel progetto dell'Area integrata dello Stretto, prevedendo collegamenti intermodali, bigliettazione integrata e persino la proposta di una denominazione commerciale «Reggio Calabria–Messina».

Intanto, la Summer 2027 presenta undici rotte Ryanair e due aeromobili basati, confermando una programmazione estiva articolata, mentre per l'inverno SACAL ha prospettato un incremento complessivo delle frequenze, nonostante la contrazione delle destinazioni internazionali.