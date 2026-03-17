«Un’opportunità nuova per le nostre imprese, per i nostri professionisti che garantisce efficienza e rapidità. Un importante strumento che la Camera di Commercio mette a disposizione del territorio unitamente alla conciliazione e alla mediazione». Il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana presenta così la convenzione sottoscritta qualche giorno fa con la Cam, la Camera Arbitrale di Milano, presentata questo pomeriggio nel salone della sede dell’ente camerale.

Presentazione convenzione Camera di commercio di Reggio e Camera Arbitrale di Milano

Attiva dal 1987, la Camera arbitrale di Milano è la prima istituzione ad aver introdotto in Italia i servizi di risoluzione alternativa delle controversie e la cultura dell’Adr (Alternative Dispute Resolution). È un’azienda interamente partecipata dall’ente pubblico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che opera anche in convenzione con AIA-Associazione Italiana per l'Arbitrato e offre a imprese italiane e straniere, a consumatori e professionisti servizi per risolvere liti e controversie, in tempi rapidi e con modalità alternative rispetto al processo giurisdizionale, in materia per esempio di composizione della crisi e di sovraindebitamento. Nel dettaglio ecco alcuni servizi erogati unitamente all’arbitrato: Mediazione, Composizione negoziata della crisi, Riassegnazione nomi a dominio, Dispute Resolution Board, Formazione.

40 anni di esperienza

«Questa convenzione – ha spiegato Benedetta Coppo, referente ufficio di Roma della Camera Arbitrale di Milano - non vuole essere un numero, un fascicolo in più ma un'alleanza al servizio delle imprese affinché la giustizia alternativa, l'arbitrato entri nelle loro corde come uno strumento di lavoro quotidiano, flessibile, rapido, efficiente. A Milano oscilliamo tra i 4 e i 13 mesi per avere la decisione chiamata lodo arbitrale e così risolvere in via definitiva la controversia. Mettiamo i 40 anni di esperienza della Camera Arbitrale di Milano e la nostra competenza al servizio anche del territorio reggino affinché le imprese, anche le piccole e medie imprese sulle quali il nostro tessuto imprenditoriale nazionale si fonda, possano agevolmente andare avanti e fare business dimenticandosi del contenzioso.

Affiancheremo la Camera locale che diverrà un hub, luogo di incontro e di raccolta della documentazione e dei fascicoli per lo svolgimento delle udienze e filtro verso Milano nell'individuazione dei professionisti che possano svolgere il ruolo arbitro. Faremo squadra per offrire un servizio attraverso il nostro Know how di eccellenza al territorio», ha spiegato ancora Benedetta Coppo, referente ufficio di Roma della Camera Arbitrale di Milano.

Il convegno

L’accordo strategico per l'amministrazione congiunta dei procedimenti arbitrali è stato illustrato durante il convegno dal titolo “L’Arbitrato: opportunità per le imprese”, in occasione del quale sono intervenuti con la referente della Cam Benedetta Coppo e il presidente Antonino Tramontana anche Natina Crea, la segretaria generale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Angela Busacca e Salvatore Lopreiato, rispettivamente di Diritto dell'Informatica e Diritto Commerciale presso l’università Mediterranea di Reggio, Fabrizio Ciliberto, vicepresidente nazionale UDiCon e consigliere della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Quattrone, presidente della Camera reggina degli Avvocati Tributaristi, Stefano Poeta, segretario Cassa Nazionale del Notariato, e Marcello Febert, vicepresidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili reggini.

Presentazione convenzione Camera di commercio di Reggio e Camera Arbitrale di Milano

La convenzione sottoscritta dalla Camera di Commercio reggina e la Cam, la Camera Arbitrale di Milano rappresenta così un passo fondamentale verso il ricorso alla giustizia alternativa, attraverso uno strumento rapido, specializzato ed efficiente per la risoluzione delle controversie, e anche una leva di fiducia per il mercato.

Strumento accessibile ed efficiente

«Come associazioni consumatori lavoriamo molto con le procedure stragiudiziali, strumenti semplici e accessibili senza costi esorbitanti. Le conciliazioni paritetiche, per esempio, sono addirittura gratuite per i cittadini che si rivolgono alle associazioni riconosciute. Per noi la risoluzione della controversia va al massimo in 90 giorni che rispetto alla giustizia ordinaria rappresentano una tempistica ragionevole.

Dunque, la convenzione con la Camera arbitrale di Milano è una grande opportunità per Reggio Calabria. Sarà un ottimo punto di partenza per costruire qualcosa anche come consiglio camerale di Reggio Calabria e per coinvolgere imprese e cittadinanza», ha spiegato infine Fabrizio Ciliberto consigliere camerale di Reggio e vicepresidente nazionale di UDiCon.