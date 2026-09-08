Gentile rilancia sul territorio l’appello del presidente nazionale FNAARC Petranzan: «Chi lavora in auto ha bisogno di certezze. Per gli agenti la mobilità è un costo strutturale dell’attività»

Gli Agenti di Commercio di Confcommercio Reggio Calabria rilanciano l’appello del presidente nazionale FNAARC Alberto Petranzan sulla necessità di superare la logica delle continue proroghe e individuare interventi strutturali per chi utilizza l’automobile come strumento di lavoro.

Le ulteriori proroghe dello sconto sul gasolio hanno attenuato temporaneamente l’impatto dei rincari, ma confermano la necessità di offrire maggiore certezza a professionisti e imprese che dalla mobilità dipendono quotidianamente.

«Condividiamo pienamente la posizione espressa dal presidente Petranzan: chi lavora in auto non può vivere di proroghe. Ora che si discute di misure più mirate, chiediamo che tra i soggetti da tutelare vengano considerati anche gli agenti e rappresentanti di commercio», dichiara Antonio Gentile, referente territoriale FNAARC Confcommercio Reggio Calabria.

Per un agente di commercio il carburante non è un consumo occasionale, ma un costo strutturale e incomprimibile dell’attività professionale. A questo si aggiungono manutenzione, pneumatici, assicurazione, pedaggi e rinnovo dell’autovettura. Una condizione ancora più evidente in Calabria, dove distanze, conformazione del territorio e criticità infrastrutturali rendono l’auto pressoché indispensabile per raggiungere imprese e clienti.

«Non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento di una peculiarità oggettiva della nostra professione. Se gli interventi diventeranno selettivi, tra i criteri da considerare dovrebbe esserci anche l’utilizzo intensivo e indispensabile del veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa». Gli Agenti di Commercio del sistema Confcommercio Reggio Calabria richiamano inoltre la necessità, già sostenuta dalla Federazione nazionale, di aggiornare la fiscalità dell’auto degli agenti di commercio, ancora legata a parametri ormai lontani dai reali valori di mercato.

«Sostenere gli agenti di commercio significa sostenere chi ogni giorno presidia il territorio, genera ordini, crea relazioni commerciali e mette in collegamento le imprese con il mercato. È importante che anche la nostra categoria trovi adeguato spazio nelle prossime decisioni del Governo», conclude Gentile.