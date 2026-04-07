Il provvedimento con cui il Governo ha applicato per venti giorni, uno sconto sulle accise dei carburanti per calmierare il prezzo alla pompa di benzina e gasolio, in scadenza quest’oggi 7 aprile, è stato prorogato fino al 30 aprile dall’esecutivo. E tuttavia, nonostante il beneficio fiscale, il costo per un pieno continua ad essere proibitivo.

A Dentro la notizia tratteremo l’argomento con la partecipazione in studio del coordinatore regionale di Assopetroli Mario Metallo.

Da Reggio Calabria sentiremo Giuseppe Febert, vicepresidente della locale sede di Confindustria e poi Jessica Mittica, una delle titolari dell'omonima azienda di logistica di Gioiosa Jonica, Samuele Furfaro dell'impresa Fmb Tubes di Polistena e Valerio Labate di Nucera Trasporti.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.