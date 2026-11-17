La recente bufera giudiziaria che ha coinvolto la fintech Revolut – finita in amministrazione giudiziaria a seguito delle indagini e dei provvedimenti del Tribunale di Milano sui presidi antiriciclaggio, solleva fortissime preoccupazioni per migliaia di correntisti e consumatori presenti sul nostro territorio regionale.

Interviene così Nico Iamundo, Presidente Regionale di Udicon Calabria, per fare chiarezza, pretendendo trasparenza assoluta e garanzie immediate per tutti i soggetti coinvolti.

«La misura di amministrazione giudiziaria disposta nei confronti di una grande piattaforma di pagamento digitale rappresenta un campanello d'allarme gravissimo sulla gestione dei controlli interni e sulla sicurezza dei flussi, continua Nico Iamundo - vogliamo rassicurare i correntisti calabresi sul fatto che questo provvedimento non equivale al blocco automatico o alla perdita dei risparmi legittimi, protetti dai sistemi di garanzia europei; tuttavia, non possiamo trascurare il filone relativo alle frodi telematiche e all'uso di falsi messaggi PEC istituzionali che si sta generando che di fatto ricadono sull'utente finale».

«In un momento in cui la transizione digitale è centrale nel nostro panorama, questi episodi dimostrano che i livelli di protezione e le risposte dell'assistenza clienti devono essere innalzati maggiormente. I consumatori calabresi non possono essere lasciati soli. Per tale motivo è importante ragionare su canali di comunicazione dedicati e trasparenti per informare tempestivamente i correntisti calabresi sullo stato dei servizi e sulla sicurezza dei propri dati e depositi procedendo ad un monitoraggio costante da parte delle autorità di vigilanza affinché i diritti dei risparmiatori siano sempre tutelati senza zone d'ombra».

«Come Udicon Calabria – conclude il Presidente Iamundo – invitiamo tutti gli utenti della piattaforma a mantenere alta la guardia, a verificare la correttezza delle notifiche di sicurezza e a rivolgersi con fiducia agli sportelli territoriali delle nostre sedi per qualsiasi dubbio, segnalazione di anomalia o richiesta di assistenza legale e tecnica».