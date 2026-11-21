Sarà il porto di Gioia Tauro ad ospitare sabato 28 novembre la seconda tappa della mobilitazione

Cisl dal titolo "Il Patto che unisce". All'appuntamento, sottolinea il sindacato, sono attese migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, delegate, delegati e quadri sindacali da cinque regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. A concludere l'iniziativa sarà la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, dopo gli interventi dal palco dei leader delle cinque strutture regionali della confederazione.

Dopo la prima tappa del 7 novembre a Genova, con le regioni del Nord, la campagna della confederazione di via Po fa rotta verso Sud, prima della manifestazione conclusiva del 12 dicembre a Roma. L'obiettivo è duplice: migliorare la manovra, ora all'esame del parlamento, e sostenere le ragioni di un nuovo Patto sociale capace di aprire una stagione di crescita e coesione.

La scelta di Gioia Tauro, sottolinea la Cisl, non è casuale, in quanto snodo logistico strategico per il Mezzogiorno e per l'intero Paese. "Da Gioia Tauro, come a Genova, vogliamo lanciare un messaggio di unità nazionale e di coesione sociale", afferma Fumarola. Al centro delle proposte c'è il consolidamento della Zes unica, che dal 2024 ha dato il via libera a oltre 1.500 progetti per quasi dieci miliardi di euro. Lo strumento - si sottolinea - va rafforzato con nuove risorse e raccordato con

i fondi europei e con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, legando gli incentivi alla qualità del lavoro e alla crescita delle competenze.

La Cisl chiede inoltre di contrastare la fuga dei giovani qualificati, favorire maggiori investimenti privati e pubblici, colmare il divario nell'occupazione femminile con più asili nido e servizi di assistenza, fare del Sud un protagonista della transizione industriale ed energetica.

«L'Italia e l'Europa restano competitive se scommettono su solidarietà, riequilibrio territoriale e valore del lavoro. Nessun rilancio del Paese senza un Mezzogiorno coeso, integrato, messo nelle condizioni di correre: il Sud non cerca assistenza ma lavoro, welfare e impresa», conclude Fumarola.