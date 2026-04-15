Storie di Formazione, Tradizione e Innovazione per affrontare le sfide del futuro. Questa la traccia scelta, declinandola in particolare sulle Giovani competenze, per raccontare il territorio in occasione della giornata nazionale del Made In Italy ospitata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e organizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Casa del Made in Italy di Reggio Calabria.

Esperienze consolidate e anche appena avviate e sperimentali al centro di un confronto in cui ad alternarsi sono state le voci di imprese e aziende del territorio già affermate anche a livello internazionale e quelle di professionisti anche giovani impegnati in Spin-Off accademici e Start-Up innovative. Dunque coinvolti, unitamente al tessuto produttivo, anche l’università Mediterranea e il liceo del Made in Italy afferente al Mazzini di Locri.

“Dalla realtà locale ai mercati mondiali: L’adattamento delle aziende del territorio alle sfide competitive del mercato e la crescita di capitale umano qualificato”, “L’approccio delle attività laboratoriali e dei progetti dei Licei del Made in Italy per la valorizzazione dei prodotti e dei territori locali: Gli studenti al centro di percorsi capaci di intrecciare radici e futuro”. “Trasformare le idee innovative in realtà imprenditoriali di successo per la crescita e lo sviluppo del territorio: Gli Spin-Off accademici e le Start-Up innovative: ecco i tre momenti che hanno scandito la mattinata nel salone della Camera di Commercio di Reggio Calabria per celebrare, nel segno del genio universale di Leonardo, nel 574° anniversario della sua nascita, la Giornata nazionale dedicata al made in Italy, istituita nel 2023.

Ad aprire i lavori Alessandro Laganà, consigliere di giunta della Camera di Commercio reggina, e Giuseppe Benedetto, responsabile dell’ispettorato territoriale Casa del made in Italy per la Calabria e per la Sicilia.

«Siamo molto orgogliosi di ospitare questo evento giornata nazionale in cui raccontiamo un territorio ricco di eccellenze da conoscere, da valorizzare, maturando la capacità di poter parlare al mondo delle nostre imprese», ha sottolineato Alessandro Laganà, consigliere di giunta della Camera di Commercio reggina.

«Questo è uno degli ottocento eventi per celebrare in questo 2026 il Made in Italy e questo lascia attendere quanto il made in Italy non sia solamente il prodotto finito ma anche la competenza, la tradizione e il suo rapporto con la tradizione in un’ottica intergenerazionale. È necessario mantenere un'identità ma al tempo stesso rinnovarla per renderla competitiva sul mercato», ha evidenziato Giuseppe Benedetto responsabile dell’ispettorato territoriale Casa del made in Italy per la Calabria e per la Sicilia.

Tra le esperienze al centro della giornata quella del liceo del Made in Italy afferente al Mazzini di Locri e dell’università Mediterranea che ha illustrato due Spin-Off, Hwa S.r.l. e Big S.r.l., e due start-up, Wine Fresh e Isaisei.

«La Locride è un territorio ricco di tradizioni e ricco di cultura e quindi siamo alla riscoperta di un territorio in cui strategico anche in chiave Made in Italy è coniugare lo studio di autori e come Perri, La Cava, Strati con la scoperta di sapori, profumi ed essenze tipiche delle nostre zone, come ad esempio il bergamotto. Dunque, i ragazzi sono parte attiva in questo percorso che lo conduce all’acquisizione di competenze trasversali utile per una proiezione in un futuro internazionale», ha spiegato Rosalba Antonella Zurzolo dirigente scolastico dei licei Mazzini di Locri.

«Le eccellenze che abbiamo illustrato, esprimono una grande progettualità, una grande capacità di mettere a valore i risultati della ricerca. Il trasferimento tecnologico dalla ricerca al mercato e agli ecosistemi produttivi, dunque alla società civile, è un passaggio molto importante e di difficilissima attuazione. L'università fa un mestiere e le aziende ne fanno un altro e la loro convergenza è fatto importante ma complesso. Oggi raccontiamo di 2 spin-off accademici, attivi nel campo della sensoristica dei sistemi informatici e nel campo della digitalizzazione del settore costruzioni, e due start-up nell’ambito di un’innovativa conservazione del vino e di habitat lunari e habitat spaziali», Massimo Lauria, prorettore con delega alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico nell'università Mediterranea.