Il Greco Bianco Passito “Centocamere” 2021 dell’azienda G.R. Macrì di Gerace (RC) è il “Top dei Top” d’Italia a Golosaria 2026, 21ª edizione del prestigioso evento appena concluso alla Fiera Milano Rho.

Produttori, artigiani, chef, operatori, insieme in un appassionante viaggio tra le eccellenze enogastronomiche italiane, all’insegna della cultura del buon cibo e del buon vino: filo conduttore il tema «Il gusto di creare il domani», per celebrare e premiare le attività che all’alta qualità dei prodotti uniscono visione del futuro e capacità innovativa e per raccontare il meglio dei territori italiani. Oltre 400 realtà del food e del wine, più di 50 appuntamenti tra degustazioni, show cooking, incontri e premiazioni hanno dato vita alla grande kermesse di Golosaria.

La qualificata giuria del premio Top Hundred, che assegna i riconoscimenti ai migliori 100 vini d’Italia, dunque ha incoronato il «Centocamere» vincitore assoluto a livello nazionale nella categoria Passiti.

«Questo premio rappresenta un prezioso e significativo riconoscimento alla cura e all’attenzione che ogni giorno mettiamo nella valorizzazione dei vitigni autoctoni calabresi. Ne siamo orgogliosi e ci sentiamo così ulteriormente motivati a continuare sul percorso che privilegia la qualità, la valorizzazione della biodiversità, l’impegno a fare sempre meglio. Un percorso che ci contraddistingue e che siamo felici venga riconosciuto e apprezzato nei più importanti contesti nazionali», dichiara Francesco Macrì, titolare della Cantina «G.R. Macrì».