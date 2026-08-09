Nella giornata di ieri è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del CODACONS a Gioia Tauro, un presidio che si inserisce in un percorso di consolidamento della presenza territoriale dell’associazione nella provincia di Reggio Calabria. L’apertura rappresenta un passo significativo nella strategia di ampliamento della rete provinciale, pensata per garantire ai cittadini un accesso più capillare ai servizi di tutela, assistenza e rappresentanza che il CODACONS assicura da anni in tutto il territorio nazionale.

La provincia di Reggio Calabria, per la sua conformazione geografica e per la complessità delle dinamiche socio-economiche che la caratterizzano, richiede una presenza solida e distribuita. In questo contesto, la nuova sede di Gioia Tauro si affianca alla Sede Centrale, che ospita anche la Segreteria Provinciale e opera stabilmente nell’area dello Stretto, garantendo da tempo un punto di riferimento per migliaia di utenti. A questa struttura si aggiunge la sede dedicata alla fascia ionica, diretta da Giuseppe Lipari che opera nei comuni ionici, rendendo l’azione del CODACONS aderente alle peculiarità del territorio.

Con l’inaugurazione di Gioia Tauro, la rete provinciale si arricchisce di un presidio strategico nell’area tirrenica, un territorio caratterizzato da importanti flussi economici, dalla presenza del porto e da una crescente domanda di tutela dei consumatori. La nuova sede sarà retta da Antonio Mario Toscano, che coordinerà le attività locali e garantirà continuità operativa, ascolto e supporto ai cittadini. La sua nomina risponde alla necessità di affidare la guida della struttura a una figura radicata nel territorio, capace di interpretarne le esigenze e di tradurle in azioni concrete.

Durante l’inaugurazione, il Presidente Provinciale, Avv. Antonia Condemi, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come l’apertura della sede di Gioia Tauro rappresenti un ulteriore passo verso una presenza realmente capillare del CODACONS nella città metropolitana di Reggio Calabria. “Con la sede di Gioia Tauro – ha dichiarato – rendiamo pienamente operativa una struttura che rafforza la nostra capacità di intervento e ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini. La tutela dei consumatori richiede ascolto, presenza e continuità, e questa inaugurazione va in questa direzione”.

La nuova articolazione territoriale consente al CODACONS di presidiare in modo uniforme l’intera provincia, offrendo ai cittadini tre punti di riferimento distribuiti lungo le principali direttrici geografiche: area dello Stretto, fascia ionica e area tirrenica. Questa configurazione permette di rispondere con maggiore tempestività alle segnalazioni, di sviluppare iniziative mirate e di rafforzare la capacità di rappresentanza dell’associazione nei confronti delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

L’inaugurazione della sede di Gioia Tauro non è soltanto un ampliamento logistico, ma un investimento sulla qualità dei servizi e sulla vicinanza ai cittadini. In un contesto in cui le esigenze di tutela sono sempre più articolate – dai diritti dei consumatori ai servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, dalle utenze ai rapporti contrattuali – la presenza di presidi territoriali qualificati rappresenta un elemento essenziale per garantire risposte rapide, competenti e affidabili.

Con questa nuova apertura, il CODACONS conferma il proprio impegno nel costruire una rete di protezione solida, accessibile e distribuita, capace di intercettare i bisogni reali delle comunità locali e di trasformarli in azioni concrete a difesa dei diritti dei cittadini.