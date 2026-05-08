Sarà presentato ufficialmente lunedì 11 Maggio 2026 alle ore 16 a palazzo Nieddu del Rio a Locri il report “Osservatorio economico della Città metropolitana di Reggio Calabria”.

Lo studio, realizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con la collaborazione del Centro studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne, analizza le dinamiche dei principali indicatori economici 2024 e 2025.

L’evento di presentazione del report, patrocinato dal Comune di Locri, sarà l’occasione per illustrare le dinamiche socio economiche e strutturali del territorio nel periodo di riferimento, valorizzando tra l’altro il ricco patrimonio informativo del Registro delle Imprese, ma anche per stimolare un confronto tra Istituzioni e attori locali sulle sfide e le opportunità per la crescita economica e sociale.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Locri Giuseppe Fontana, del Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese e del Presidente di In.Form.A. Azienda speciale della Camera di commercio Fabio Mammoliti.

La relazione illustrativa dello studio sarà curata da Giacomo Giusti, coordinatore Statistiche e responsabile Sistan del Centro Studi G. Tagliacarne.

Concluderanno i lavori l’Assessore regionale Giovanni Calabrese e il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana.