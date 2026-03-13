Dal 26 al 27 aprile la Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente alla fiera internazionale con otto aziende del territorio. Versace e Mantegna: «Il mercato britannico rappresenta un’opportunità strategica per i nostri prodotti».

La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna a promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio sul mercato internazionale. Dal 26 al 27 aprile l’ente metropolitano parteciperà a Londra al Real Italian Wine & Food Experience, importante appuntamento dedicato alla promozione del vino e dei prodotti agroalimentari italiani all’estero.

Per la terza volta la Metrocity sarà presente alla manifestazione londinese insieme alle aziende del territorio, che saranno selezionate attraverso un avviso pubblico pubblicato sui canali istituzionali dell’ente. L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa di promozione e di apertura verso nuovi mercati per le imprese locali.

Alla manifestazione sono attesi circa 1500 buyer internazionali e oltre 250 espositori. La Città Metropolitana metterà a disposizione delle aziende del territorio otto postazioni espositive per presentare i propri prodotti e sviluppare opportunità commerciali.

Tra gli strumenti messi a disposizione degli espositori anche il matchmaking su piattaforma digitale, pensato per facilitare l’incontro tra buyer e produttori e favorire la nascita di nuove relazioni commerciali. Il programma della fiera prevede inoltre seminari e masterclass di presentazione dei prodotti e dei brand, degustazioni anonime nella blind tasting area – che permette di eliminare i bias reputazionali – e spazi dedicati all’innovazione tecnologica nella tech area.

La partecipazione della Città Metropolitana sarà curata dal Settore 6 Sviluppo Economico – Cultura e vedrà la collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Una sinergia che, da oltre un anno, punta a condividere la partecipazione ad alcune manifestazioni fieristiche per rafforzare la visibilità delle produzioni calabresi e amplificare il ritorno in termini di risultati.

«La scelta di partecipare anche quest’anno alla manifestazione di Londra – dichiarano il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace e il consigliere metropolitano delegato Domenico Mantegna – nasce dall’attenzione verso un mercato ad alto potenziale per i prodotti del territorio metropolitano. Continuiamo in un percorso di sostegno allo sviluppo economico attraverso la creazione di nuove opportunità di business e l’apertura verso nuovi mercati».

«Le esperienze all’estero per le realtà imprenditoriali del nostro territorio – proseguono – sono importanti non solo per il risultato immediato, ma anche per confrontarsi con circuiti internazionali, cogliere nuovi spunti e creare contatti. Siamo certi che le aziende risponderanno, come sempre, al nostro avviso e saremo lieti di accompagnarle ancora una volta in questi percorsi di crescita».

L’avviso esplorativo è disponibile all’Albo online e sul sito web della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le aziende interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 27 marzo 2026, utilizzando l’apposita modulistica e inviando la richiesta esclusivamente tramite PEC aziendale all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it