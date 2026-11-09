La Camera di Commercio presenta il Catalogo dell'Innovazione, al quale hanno già aderito circa venti realtà del territorio. L'obiettivo è mettere in contatto PMI e startup, valorizzando le competenze locali e favorendo nuove collaborazioni

Mettere in contatto le imprese reggine che cercano nuove soluzioni tecnologiche con quelle che, sullo stesso territorio, sono già in grado di offrirle. Nasce con questo obiettivo "MediterraNexus – L'ecosistema delle collaborazioni innovative", il progetto della Camera di Commercio di Reggio Calabria presentato questa mattina al Grand Hotel Excelsior.

L'iniziativa, promossa attraverso il Punto Impresa Digitale (PID), in collaborazione con l'azienda speciale IN.FORM.A., vuole avvicinare il mondo delle piccole e medie imprese a quello delle startup innovative, creando occasioni di confronto e soprattutto di lavoro. Durante l'incontro è stato presentato il Catalogo dell'Innovazione, una piattaforma digitale alla quale hanno già aderito circa venti realtà del territorio e che consentirà alle aziende di conoscere servizi, competenze e possibili partner per sviluppare i propri progetti.

A illustrare il percorso avviato dall'ente camerale è stato il presidente Antonino Tramontana che ha ricordato come siano proprio le imprese, sempre più spesso, a rivolgersi alla Camera di Commercio per ricevere assistenza nei processi di digitalizzazione.

«Questo evento vuole mettere in contatto chi oggi fa innovazione sul territorio con chi ricerca innovazione», ha spiegato Tramontana. Un lavoro che l'ente porta avanti anche attraverso i digital promoter, i servizi di accompagnamento alle imprese e i bandi annuali per l'acquisto di tecnologie. Per il presidente, investire nell'innovazione significa aiutare le aziende a essere più competitive, anche sui mercati internazionali.

Tra i temi affrontati nel corso della mattinata, particolare attenzione è stata dedicata all' intelligenza artificiale e alle possibilità che offre anche alle imprese di piccole dimensioni. A parlarne è stato Giulio Xhaet, Partner & Head of Communication di Newton S.p.A., che ha portato alcuni esempi di collaborazione tra aziende e realtà innovative.

«La tecnologia può abilitare e valorizzare delle capacità che già ci sono», ha spiegato Xhaet. L'esperienza maturata negli anni da un'impresa, le competenze dei dipendenti e la conoscenza del settore possono essere rafforzate attraverso strumenti capaci di velocizzare il lavoro e migliorare la gestione dei dati.

Utilizzare l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, però, è diverso dall'integrarla nei processi aziendali. Per farlo servono competenze specifiche e, in molti casi, il supporto di realtà che sviluppano e sperimentano queste tecnologie.

Xhaet ha richiamato anche un aspetto che riguarda da vicino il rapporto tra le imprese: la fiducia. Capita infatti che un'azienda preferisca rivolgersi a fornitori di altre città, considerando meno qualificati quelli che operano vicino a casa. Un atteggiamento che, secondo il relatore, rischia di penalizzare realtà locali perfettamente in grado di offrire servizi innovativi.

Ed è proprio su questo rapporto che vuole intervenire MediterraNexus, favorendo la conoscenza reciproca tra imprese che spesso operano a poca distanza senza avere occasioni di collaborazione.

A spiegare il sostegno offerto dall'ente camerale è stata anche Natina Crea, segretario generale della Camera di Commercio e direttore dell'azienda speciale IN.FORM.A., che ha ricordato la disponibilità di servizi gratuiti per le PMI interessate a innovare i propri processi produttivi.

«Ci sono gli strumenti, ci sono le persone specializzate, ci sono le imprese che hanno delle eccellenze: mettiamoli assieme per accrescere valore». Crea ha sottolineato come anche nel territorio metropolitano reggino esistano piccole realtà innovative che meritano maggiore visibilità e che possono rappresentare una risorsa per altre aziende.

All'iniziativa ha preso parte anche Massimo Lauria, prorettore dell'Università Mediterranea che ha evidenziato il rapporto di collaborazione già avviato tra l'ateneo e la Camera di Commercio. Lauria ha ribadito la disponibilità dell'Università a mettere a disposizione laboratori, competenze e attività di ricerca, inserendo il progetto in un percorso più ampio di collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo.

Un rapporto che, secondo il prorettore, deve tradursi in iniziative concrete, capaci di affrontare le difficoltà che le imprese incontrano quotidianamente.

Con il Catalogo dell'Innovazione la Camera di Commercio mette dunque a disposizione un primo strumento per facilitare questi incontri. Il prossimo passaggio sarà trasformare i contatti tra le aziende in collaborazioni effettive, consentendo anche alle piccole imprese reggine di accedere a tecnologie e competenze che spesso vengono cercate altrove.