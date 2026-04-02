A Palazzo San Giorgio una nuova riunione per la stesura definitiva del “Patto per il commercio e lo sviluppo economico della città”. All’incontro hanno preso parte, per l’Amministrazione comunale, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e l’assessore alle Attività produttive Alex Tripodi, insieme ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del commercio e della produzione: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, oltre alle associazioni dei consumatori e al mondo agricolo con Confagricoltura, Coldiretti, CIA e CLAAI. Il tavolo di lavoro ha prodotto un documento condiviso che sarà presentato nei prossimi giorni alla città e sottoscritto formalmente da tutti i rappresentanti coinvolti. «Il Patto si configura come un atto di indirizzo politico destinato a vivere concretamente sul territorio attraverso l’azione delle associazioni e dei loro associati, con l’obiettivo di incidere sull’intero tessuto urbano» hanno commentato Battaglie e Tripodi-

«Le città vivono del lavoro silenzioso di tanti – ha dichiarato il sindaco – di una massa operosa spesso non riconosciuta che tiene in piedi le comunità e lo Stato. Sancire un Patto significa costruire una condivisione vera, la sinergia più importante per un’Amministrazione comunale che dialoga con tutto il mondo produttivo. Questo percorso crea appartenenza e consente alla città di ritrovare una propria identità da proporre all’esterno: un brand, quello di Reggio Calabria, costruito sulle esperienze positive e sulla capacità di fare squadra. Insieme possiamo dare un’immagine di affidabilità e sicurezza, un messaggio forte e positivo. L’Amministrazione ha fatto la sua parte, mettendo nero su bianco un impegno concreto per migliorare progressivamente la città. L’obiettivo è comune: fare del turismo un volano di sviluppo e trattenere i nostri giovani. Ringrazio l’assessore Tripodi e tutti per il lavoro svolto, che ha portato a una sintesi importante».

Sulla stessa linea l’assessore alle Attività produttive: «Questo Patto – ha evidenziato Tripodi - nasce dalla possibilità di raccogliere proposte e costruire un modello di confronto stabile nel tempo. Non sarà solo un documento, ma un vero atto di indirizzo politico che approderà in giunta e che permetterà un dialogo permanente tra Amministrazione e città. Tra gli strumenti previsti vi sono il tavolo permanente dell’economia, un regolamento che disciplinerà i rapporti con le associazioni e ulteriori strumenti attuativi. Il Patto affronta temi centrali per lo sviluppo: turismo, riorganizzazione delle vie del commercio, valorizzazione dell’artigianato, politiche antispreco e distretti urbani del commercio. Per la prima volta tutte le associazioni di categoria sottoscrivono insieme un impegno condiviso: ognuno avrà un ruolo, perché l’Amministrazione da sola non può raggiungere questi obiettivi. Il “Patto per il commercio e lo sviluppo economico della città” rappresenta dunque un passaggio strategico per costruire una visione unitaria e partecipata del futuro economico del territorio».