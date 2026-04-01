«Le dichiarazioni dell’on. Francesco Cannizzaro meritano rispetto e attenzione, ma non possono essere condivise né sul piano formale né su quello sostanziale.

Sul piano formale, va ricordato che il sistema elettorale comunale è di natura proporzionale: ogni partito presenta la propria lista e si assume pienamente la responsabilità delle candidature che esprime. È un principio di autonomia politica che non può essere messo in discussione. In questo quadro si colloca la scelta di Massimiliano Merenda, candidato nelle liste di Noi Moderati, rispetto alla quale rivendichiamo piena legittimità e coerenza.

Sul piano sostanziale, inoltre, dovremmo tutti guardare con favore a quei percorsi che rendono il centrodestra sempre più attrattivo. La capacità di coinvolgere donne e uomini che in passato hanno sostenuto altre esperienze amministrative rappresenta un valore, non un limite. È il segno di una coalizione viva, aperta e capace di allargare il proprio consenso.

All’on. Francesco Cannizzaro, al quale riconosciamo la leadership della coalizione che si candida a guidare la città di Reggio Calabria, ribadiamo la nostra lealtà e il nostro sostegno, nella convinzione che saprà comprendere le ragioni della scelta che abbiamo operato, nell’interesse comune di rafforzare e rendere vincente il progetto politico del centrodestra». Ad affermarlo l’On. Saverio Romano, coordinatore politico Noi Moderati.