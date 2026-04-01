Si apre un nuovo fronte nel centrodestra in vista delle elezioni comunali. Con un video pubblicato sui propri canali social, Francesco Cannizzaro interviene sulla candidatura del consigliere comunale Massimiliano Merenda, recentemente avvicinatosi a Noi Moderati.

Cannizzaro chiarisce la propria posizione con toni netti, pur mantenendo un riconoscimento personale nei confronti di Merenda. «Ringrazio Merenda, non ho il piacere di conoscerlo personalmente, ma so essere una persona straordinariamente per bene e anche molto capace», afferma.

Il nodo, però, è politico e legato ai tempi della campagna elettorale. «Anche io, nella qualità di segretario regionale di Forza Italia, ho accolto in tempi non sospetti persone che prima magari la pensavano diversamente da me. Ma i tempi erano giusti. A venti giorni dalla presentazione delle liste questa cosa non si può fare, semplicemente per motivi di opportunità».

Da qui la decisione: «Non fa parte del mio progetto». Il deputato azzurro spiega di aver contattato direttamente Pino Galati per chiedere di fermare l’operazione. «Ho appena chiamato Pino Galati, che è il leader di Noi Moderati Calabria, e ho chiesto la cortesia di non accettare questa candidatura».

Nel video, Cannizzaro tiene comunque a sottolineare il rapporto con gli alleati e il lavoro in corso nella costruzione delle liste. «Grazie di cuore a tutti i dirigenti dei partiti del centrodestra per il lavoro straordinario che stanno facendo».

Infine, un augurio personale rivolto a Merenda: «Auguro il meglio a Massimiliano Merenda», accompagnato da un ringraziamento a Noi Moderati «per tutto quello che continuerà a fare».

Le dichiarazioni del segretario regionale di Forza Italia intervengono così nel pieno della definizione degli equilibri del centrodestra cittadino, aggiungendo un nuovo elemento di tensione nella fase di composizione delle liste.