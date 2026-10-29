Comunicato il calendario degli accrediti: disponibili 161 sportelli e 128 Postamat sul territorio. Le indicazioni per evitare le code e le garanzie previste sui prelievi

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È possibile ritirare la pensione nei 161 uffici postali e dai 128 ATM Postamat della provincia.

Reggio Calabria, 29 ottobre 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 2.

Dalla stessa data, le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno quindi prelevare il denaro contante presso i 128 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello.

Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo.

I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli ATM Postamat.

Poste Italiane consiglia infine ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media.