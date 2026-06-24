Da oggi al 26 giugno l'Altafiumara Resort di Villa San Giovanni ospita il III Seminario Nazionale CLLD dei GAL della Pesca e dell'Acquacoltura, appuntamento che riunisce rappresentanti delle istituzioni, operatori del settore, organismi nazionali ed europei e comunità costiere provenienti da tutta Italia.

Al centro del confronto i temi della pesca sostenibile, della valorizzazione del pescato locale e delle strategie di sviluppo delle aree marinare. La giornata principale sarà quella di giovedì 25 giugno, dedicata alla promozione del pescato e al ruolo delle comunità costiere nei processi di crescita economica e territoriale.

«La sfida non riguarda soltanto la tutela delle risorse marine, ma anche la capacità di sostenere le imprese, rafforzare le filiere e creare nuove opportunità economiche per le comunità costiere», ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo.

Per Antonio Alvaro, presidente del Gal Marical, l'iniziativa rappresenta «un'occasione per affermare il ruolo della Calabria in una nuova visione mediterranea del mare come spazio di lavoro, identità, innovazione e sviluppo».

L'appuntamento si concluderà il 26 giugno con una sintesi dei lavori e delle proposte emerse durante il confronto nazionale.