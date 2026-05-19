Sono aperte le prenotazioni per il Professional Day 2026. Dal 9 maggio è attivo il modulo su www.professionalday-rc.it per scegliere le aziende con cui sostenere un colloquio il 10 e 11 giugno, dalle 9:00 alle 14:00, all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. C'è tempo fino alle 20:00 dell'8 giugno: compilare il form equivale a confermare la propria presenza, senza attendere nessuna risposta.

Quattordici edizioni non sono poche, e il Professional Day nel tempo si è guadagnato una reputazione precisa: quella di un evento che non si limita a mettere curriculum in circolo, ma crea incontri veri tra persone e aziende. Da un lato chi cerca lavoro — laureati, studenti, profili tecnici, neodiplomati; dall'altro imprese e organizzazioni, locali e non, che vengono a Reggio Calabria con posizioni aperte e voglia di trovare le persone giuste.

Il consiglio è di prenotarsi presto e consultare spesso il sito perché viene aggiornato continuamente: nuove aziende si aggiungeranno fino alla chiusura delle iscrizioni e aspettare significa rischiare di perdere profili di interesse. Se dopo una prima prenotazione fatta vi accorgete ci sono nuove aziende e nuovi profili che meritano attenzione, si può tornare sul form e prenotare i nuovi colloqui.

Chi non riuscisse a iscriversi in tempo può comunque presentarsi con più copie del CV: al desk di accoglienza, oltre a ritirare una cartella porta CV, troverà indicazioni su come muoversi. Prenotarsi, però, significa arrivare con un piano definito, significa essere pronti a fare il “un passo giusto verso il lavoro”.

Il Professional Day, ideato ed organizzato dalla CISMe Società Cooperativa – Impresa Sociale, è promosso in collaborazione con il Settore Job Placement dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e con l'azienda IN.FORM.A della Camera di Commercio di Reggio Calabria — tre realtà che da anni lavorano insieme per avvicinare il territorio al mercato del lavoro.

Per prenotare: www.professionalday-rc.it Per informazioni: professionaldaycisme@gmail.com