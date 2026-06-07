ViaSky sarà partner tecnologico di HABITARE 2050. Living in Cities, Thinking about Housing, Making by Digital, l'evento promosso dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria che dal 9 all’11 giugno 2026 riunirà ricercatori, istituzioni, imprese, professionisti, studenti e cittadini per riflettere sul futuro dell’abitare nell’epoca della transizione digitale ed ecologica.

L’iniziativa, inserita nel programma ufficiale degli eventi satellite del New European Bauhaus Festival 2026, trasformerà per tre giorni Reggio Calabria in un laboratorio dedicato alle trasformazioni delle città e dei territori, attraverso forum scientifici, hackathon, laboratori partecipativi, attività dimostrative e momenti di confronto tra mondo accademico, pubbliche amministrazioni e sistema produttivo.

«ViaSky, come Società Benefit, ha sempre voluto rappresentare un punto di incontro tra tecnologia e sostenibilità. In questa prospettiva siamo particolarmente felici di portare il nostro contributo all'interno di un programma come HABITARE 2050, che mette al centro il futuro delle città e della qualità della vita delle persone - dichiara Luca Burei, Direttore Generale di ViaSky, e aggiunge “sempre di più la tecnologia deve diventare una soluzione concreta a supporto della vita quotidiana delle persone: uno strumento capace di facilitare le attività, supportare i processi decisionali e contribuire alla costruzione di futuri più sostenibili e desiderabili».

Nel corso dell'evento, ViaSky porterà la propria esperienza nella progettazione di infrastrutture digitali, piattaforme intelligenti e sistemi avanzati di acquisizione e gestione dei dati territoriali, mostrando come il digitale possa diventare un’infrastruttura abilitante per città più resilienti, sostenibili e inclusive.

Un contributo che vedrà protagonista in particolare l’area Innovation dell’azienda, guidata da Fulvio Bottoni (Chief Technical Officer di ViaSky) impegnata nello sviluppo di soluzioni che integrano rilievi da drone, BIM, digital twin, intelligenza artificiale e piattaforme interoperabili per trasformare i dati in strumenti di analisi, simulazione e supporto alle decisioni.

Durante le attività laboratoriali e l’hackathon dedicato al borgo di Podargoni, queste tecnologie saranno messe al servizio di studenti, ricercatori e professionisti chiamati a confrontarsi con temi quali energia, comfort climatico, accessibilità, degrado del patrimonio costruito e sostenibilità dei materiali, trasformando dati reali in scenari e proposte progettuali.

I temi affrontati da HABITARE 2050, dall’abitare inclusivo alle città climate-proof, dalla qualità degli spazi alla governance digitale del territorio, trovano una naturale convergenza con la visione di ViaSky, che interpreta la tecnologia non come semplice strumento, ma come elemento di connessione tra persone, dati, processi e decisioni.

La partecipazione all’evento conferma l’impegno dell’azienda nello sviluppo di modelli in cui innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e partecipazione delle comunità possano convergere nella costruzione di nuove forme dell’abitare contemporaneo.

Con HABITARE 2050, Reggio Calabria si candida così a diventare un punto di incontro tra ricerca scientifica, sperimentazione applicata e innovazione digitale, rafforzando il proprio ruolo all’interno del dibattito europeo sul futuro delle città e dei territori.