Dopo le temperature da record del mese di giugno, le case vacanza rappresentano un buon compromesso per fuggire dal caldo delle città e trascorrere il mese di luglio in qualche piacevole meta turistica.

Tra le regioni più amate dagli italiani c’è sicuramente la Calabria che, con le sue spiagge e il suo mare, è una delle destinazioni più gettonate. C’è, però, anche un rovescio della medaglia che si presenta con l’arrivo della bolletta della luce.

Secondo l’Osservatorio di Switcho che ha analizzato i dati di Arera, a luglio in Calabria i consumi energetici delle abitazioni non residenti aumentano in media dell’89% rispetto a giugno con un ulteriore incremento del 38% ad agosto, nel pieno dell’alta stagione.

Crotone e Catanzaro le province maggiormente interessate dagli aumenti, con un incremento dei consumi, rispettivamente, del 110% e 100% che si traducono in un rincaro di 49 euro e 38 euro in bolletta. Fanalino di coda la provincia di Vibo Valentia, con consumi che crescono del 63% e un aumento in bolletta, per i mesi di luglio e agosto, “solo” di 27 euro, mentre a Reggio il rincaro è pari di 36 euro con un aumento del 72%.

Nella classifica delle Regioni più impattate, dietro la Calabria, segue la Puglia – aumento dei consumi pari all’82%, per una spesa extra media sui due mesi di €37 – e chiude la top 3 l’Abruzzo con consumi incrementati del 68% a fronte di una spesa extra di soli 20€.