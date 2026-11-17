L’azienda taurianovese, punto di riferimento nel settore della riabilitazione da oltre trent’anni è risultata tra le quindici migliori realtà imprenditoriali di Calabria e Basilicata

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L’Amministrazione comunale esprime le più vive congratulazioni a Riabilia Srl, insignita dell’Award per il Management 2026 nella categoria Organizzazione e gestione del capitale umano.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 12 novembre nella prestigiosa cornice dell’Università della Calabria (Unical). L’azienda taurianovese, punto di riferimento nel settore della riabilitazione da oltre trent’anni (attiva sul territorio dal 1995), è risultata tra le quindici migliori realtà imprenditoriali di Calabria e Basilicata selezionate nell'ambito della terza edizione dell'iniziativa, promossa dal Polo PMI con il patrocinio della Società Italiana di Management (SIMA).

Il premio celebra il modello virtuoso costruito da Riabilia Srl, capace di coniugare la cura e il benessere della persona con una visione manageriale moderna. La giuria ha voluto riconoscere l'impegno costante nell’innovazione dei servizi, la capacità di valorizzare le competenze interne, le proficue sinergie sviluppate con il mondo accademico e della ricerca, nonché l’elevato profilo scientifico delle professionalità che operano nella struttura.

«Desideriamo rivolgere, anche a nome di tutta la cittadinanza, un plauso sentito al direttore Edoardo Barillaro, a tutto il team di Riabilia Srl e ai promotori dell’iniziativa», si legge nella nota dell’Amministrazione comunale.

«Questo importante risultato non rappresenta soltanto il coronamento di oltre tre decenni di lavoro, dedizione e qualità, ma dà lustro all’intera città di Taurianova e al nostro comprensorio, dimostrando come le eccellenze del territorio sappiano distinguersi per competenza, innovazione e attenzione al capitale umano».