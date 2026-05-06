La segretaria generale della CISL Metropolitana, Nausica Sbarra: «Alla dott.ssa Lisa Arena gratitudine per il lavoro svolto e per la sensibilità umana dimostrata. Al dott. Campagna piena fiducia e disponibilità ad avviare un percorso di confronto nel rispetto dei ruoli istituzionali»

La CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime i più sinceri auguri di buon lavoro al dott. Giuseppe Campagna per il prestigioso incarico di Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, succedendo alla dott.ssa Lisa Arena, alla quale viene rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto alla guida dell’Ufficio giudiziario reggino.

«Nel corso del suo mandato - afferma la segretaria generale della CISL Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra - la dott.ssa Lisa Arena ha rappresentato un autorevole punto di riferimento umano e professionale per il territorio, distinguendosi per equilibrio, competenza istituzionale e profonda attenzione verso le dinamiche sociali che interessano la nostra comunità. A lei rivolgiamo un sentimento di sincera gratitudine per l’impegno profuso e per la dedizione dimostrata nello svolgimento di un ruolo così delicato e strategico».

La CISL Metropolitana sottolinea inoltre il valore fondamentale che il presidio della giustizia riveste per la tutela dei diritti, per la coesione sociale e per la costruzione di un territorio fondato sulla legalità, sulla dignità della persona e sul rispetto delle regole democratiche.

«Al dott. Giuseppe Campagna - prosegue Nausica Sbarra - manifestiamo piena fiducia per il nuovo percorso istituzionale che si accinge a intraprendere. Siamo certi che saprà interpretare questo importante incarico con competenza, equilibrio e senso dello Stato. Sin da subito, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle reciproche funzioni, la CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma piena disponibilità ad avviare un percorso di dialogo e confronto sui temi che riguardano il territorio, il lavoro, la legalità e la tutela delle persone».

«Le istituzioni - conclude Nausica Sbarra - rappresentano un presidio indispensabile per la crescita democratica delle comunità e in tal senso, rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro, corpi intermedi e istituzioni significa contribuire, ciascuno per le proprie competenze, alla costruzione di una società più giusta, coesa e vicina ai bisogni dei cittadini».